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У Київраді пояснили, як скористатись транспортом у локдаун

Четвер, 1 квітня 2021, 18:56

Київська міська рада оприлюднила порядок отримання спеціальних перепусток на проїзд у громадському транспорті столиці під час локдауну, який стартує 5 квітня.

Джерело: Київрада у Facebook

Деталі: З 5 квітня громадський транспорт Києва перевозитиме пасажирів тільки за спецперепустками. Видаватися вони будуть виключно для перевезень працівників підприємств критичної інфраструктури.

Для отримання спецперепусток для своїх працівників керівники підприємств та організацій мають надіслати лист на директора департаменту транспортної інфраструктури КМДА за такою адресою: вул. Леонтовича, 6, конференц-зал, 2 поверх. Телефон: (044) 366-63-36. Електронна пошта: dti@kmda.gov.ua.

У листі необхідно вказати:

◾назву підприємства;

◾обґрунтування необхідності отримання спецперепусток;

◾обґрунтування кількості спецперепусток з вказанням штатної чисельності працівників підприємства;

◾реквізити підприємства з вказанням розташування підприємства – адреси та району Києва;

◾контактну особу для отримання спецперепусток із вказанням номеру телефону.

У Київраді звертають увагу, що кількість спецперепусток обмежена. Заяви від окремих осіб не приймаються.

Термін дії перепустки - до 16 квітня. Вона дійсна за умови пред’явлення службового посвідчення або паспорту, або посвідчення водія та наявності у особи засобів індивідуального захисту та оплаченого проїзду.

Що передувало: З 5 квітня у столиці не будуть працювати школи та дитячі садочки, а в громадський транспорт пускатимуть тільки за спецперепустками.

Українська правда
Теми: Київтранспортлокдаун


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