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У Зеленського розкритикували Кличка через ситуацію з перепустками у транспорт

Понеділок, 5 квітня 2021, 13:40

В Офісі президента заявили, що влада Києва не виконала належним чином задачу щодо надання спецперепусток у транспорт працівникам підприємств критичної інфраструктури – низка людей, зокрема й лікарів, залишилися без допуску.

Джерело: пресслужба ОПУ

Дослівно: "З 5 квітня цього року перевезення у громадському транспорті в місті Києві може здійснюватися виключно за спеціальними перепустками. Друк спецперепусток, організація їхньої видачі та забезпечення спецперепустками всіх працівників підприємств критичної інфраструктури є відповідальністю влади міста Києва.

Змушені констатувати, що це завдання не було виконане належним чином. З відповідних звітів та численних повідомлень бачимо, що без спецперепусток залишилася, серед іншого, і частина медичних працівників. Вважаємо таку ситуацію неприпустимою.

Наголошуємо, що влада Києва має терміново виправити ситуацію, що склалася, забезпечивши мешканців міста згідно зі встановленим порядком спецперепустками для користування громадським транспортом. Має бути забезпечена й достатня кількість одиниць транспорту на маршрутах для перевезення".

Деталі: В ОПУ закликали міську владу повідомити керівникам столичних компаній про переведення працівників на дистанційний режим роботи, якщо є така можливість.

Що передувало:

Українська правда
Теми: Офіс президентаЗеленськийВіталій КличкоКиївкарантин


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