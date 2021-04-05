ЦВК не визнає вибори на окрузі Вірастюка дійсними без рішення судів
Центральна виборча комісія прийняла протокол про опрацювання 100% голосів від Окружної виборчої комісії на 87 окрузі та очікує на рішення судів у справах.
Джерело: ЦВК у Facebook
Деталі: Спочатку в новині помилково вказувалось, що ЦВК визнала вибори дійсними. Проте комісія лише прийняла протокол від ОВК. У ньому, за попередньою інформацією, переміг кандидат від "Слуги народу" Василь Вірастюк, набравши 31,25% голосів.
У ЦВК наголосили, що наразі очікуються на рішення судів у 24 справах щодо виборів на Франківщині.
Встановлювати результати волевиявлення будуть вже з урахування остаточних судових рішень.
Голова ЦВК Олег Діденко заявив, що вибори були непростими, було багато порушень, зокрема, зникнення виборчих бюлетенів. Він закликав правоохоронців якнайшвидше провести розслідування та притягнути до відповідальності винних.
Передісторія:
- У неділю 4 квітня на окрузі №87 в Івано-Франківській області завершився підрахунок голосів за кандидатів у народні депутати, силач і висуванець "Слуги народу" Василь Вірастюк обійшов Олександра Шевченка на 749 голосів.
- Вибори супроводжувалися скандалами. Зокрема, після закінчення голосування кілька членів і голова виборчої комісії округу залишили місце роботи, що призвело до втрати комісією кворуму і неможливості продовжити підрахунок голосів. Комісія обрала нових голову і трьох членів.
- У більшості випадків суд відмовляється визнавати протиправним рішення ОВК про перерахунок голосів на окрузі № 87 на Івано-Франківщині.