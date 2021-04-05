ЦВК визнала дійсними вибори на окрузі, де переміг Вірастюк
Понеділок, 5 квітня 2021, 17:24
Центральна виборча комісія визнала такими, що відбулися, проміжні вибори народного депутата на одномандатному виборчому окрузі №87, де переміг Василь Вірастюк.
Джерело: Повідомлення ЦВК
Деталі: 5 квітня під час засідання ЦВК голова окружної виборчої комісії ОВО № 87 оголосив відомості з протоколу та відзвітував про роботу комісії.
Доповідь голови ОВК викликала значну кількість питань у членів ЦВК, які озвучили їх під час засідання.
Водночас ЦВК Олег Діденко заявив, що "дуже непрості вибори відбулися" і комісія буде встановлювати "результати виборів з урахуванням судових рішень, що набудуть законної сили".
Передісторія:
- У неділю 4 квітня на окрузі №87 в Івано-Франківській області завершився підрахунок голосів за кандидатів у народні депутати, силач і висуванець "Слуги народу" Василь Вірастюк обійшов Олександра Шевченка на 749 голосів.
- Вибори супроводжувалися скандалами. Зокрема, після закінчення голосування кілька членів і голова виборчої комісії округу залишили місце роботи, що призвело до втрати комісією кворуму і неможливості продовжити підрахунок голосів. Комісія обрала нових голову і трьох членів.
- У більшості випадків суд відмовляється визнавати протиправним рішення ОВК про перерахунок голосів на окрузі № 87 на Івано-Франківщині.
Українська правда