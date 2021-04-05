Центральна виборча комісія визнала такими, що відбулися, проміжні вибори народного депутата на одномандатному виборчому окрузі №87, де переміг Василь Вірастюк.

Джерело: Повідомлення ЦВК

Деталі: 5 квітня під час засідання ЦВК голова окружної виборчої комісії ОВО № 87 оголосив відомості з протоколу та відзвітував про роботу комісії.

Доповідь голови ОВК викликала значну кількість питань у членів ЦВК, які озвучили їх під час засідання.

Водночас ЦВК Олег Діденко заявив, що "дуже непрості вибори відбулися" і комісія буде встановлювати "результати виборів з урахуванням судових рішень, що набудуть законної сили".

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