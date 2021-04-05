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ЦВК визнала дійсними вибори на окрузі, де переміг Вірастюк

Понеділок, 5 квітня 2021, 17:24

Центральна виборча комісія визнала такими, що відбулися, проміжні вибори народного депутата на одномандатному виборчому окрузі №87, де переміг Василь Вірастюк.

Джерело: Повідомлення ЦВК

Деталі: 5 квітня під час засідання ЦВК голова окружної виборчої комісії ОВО № 87 оголосив відомості з протоколу та відзвітував про роботу комісії.

Доповідь голови ОВК викликала значну кількість питань у членів ЦВК, які озвучили їх під час засідання.

Водночас ЦВК Олег Діденко заявив, що "дуже непрості вибори відбулися" і комісія буде встановлювати "результати виборів з урахуванням судових рішень, що набудуть законної сили".

Передісторія:

  • У неділю 4 квітня на окрузі №87 в Івано-Франківській області завершився підрахунок голосів за кандидатів у народні депутати, силач і висуванець "Слуги народу" Василь Вірастюк обійшов Олександра Шевченка на 749 голосів.
  • Вибори супроводжувалися скандалами. Зокрема, після закінчення голосування кілька членів і голова виборчої комісії округу залишили місце роботи, що призвело до втрати комісією кворуму і неможливості продовжити підрахунок голосів. Комісія обрала нових голову і трьох членів.
  • У більшості випадків суд відмовляється визнавати протиправним рішення ОВК про перерахунок голосів на окрузі № 87 на Івано-Франківщині.

Українська правда
Теми: ЦВКвибори


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