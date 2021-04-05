Центральна виборча комісія прийняла протокол про опрацювання 100% голосів від Окружної виборчої комісії на 87 окрузі та очікує на рішення судів у справах.

Джерело: ЦВК у Facebook

Деталі: Спочатку в новині помилково вказувалось, що ЦВК визнала вибори дійсними. Проте комісія лише прийняла протокол від ОВК. У ньому, за попередньою інформацією, переміг кандидат від "Слуги народу" Василь Вірастюк, набравши 31,25% голосів.

У ЦВК наголосили, що наразі очікуються на рішення судів у 24 справах щодо виборів на Франківщині.

Встановлювати результати волевиявлення будуть вже з урахування остаточних судових рішень.

Голова ЦВК Олег Діденко заявив, що вибори були непростими, було багато порушень, зокрема, зникнення виборчих бюлетенів. Він закликав правоохоронців якнайшвидше провести розслідування та притягнути до відповідальності винних.

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