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Україна шукатиме інше місто замість Мінська для перемовин ТКГ після карантину

Понеділок, 5 квітня 2021, 23:13
Україна шукатиме інше місто замість Мінська для перемовин ТКГ після карантину

Українська делегація в Тристоронній контактній групі, коли завершиться пандемія, не буде їхати до Мінська на перемовини щодо Донбасу через ворожу риторику Білорусі щодо України. 

Джерело: віцепрем'єр-міністр – міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков в ефірі "Свобода слова" на ICTV

Пряма мова: "Ми категорично повідомили, що не будемо брати участь у засіданнях ТКГ, якщо раптом завершаться карантинні обмеження і буде запропоновано продовжити консультації, як і раніше, у Мінську. 

Ми пояснили, що українська делегація не буде спрямовувати своїх членів у Мінськ для зустрічей у реальному житті. Все одно доведеться шукати для зустрічей іншу країну та інше місто. 

Я думаю, оскільки сьогодні Білорусь поки що знаходиться під впливом Російської Федерації, то для нас немає довіри до цієї території".

Деталі: Резніков уточнив, що наразі у Білорусі домінує антиукраїнська риторика. На його думку, українські військові вже взяли це до уваги. 

Нагадаємо:

  • До початку пандемії Тристороння контактна група збиралась на перемовини у Мінську, проте через коронавірус консультації відбуваються у режимі відеоконференцій.

Українська правда

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Теми: ТКГДонбасБілорусьреінтеграція Донбасу
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