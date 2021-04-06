Окупанти на Донбасі вбили другого за добу бійця ЗСУ

Внаслідок ворожого вогню біля Золотого-4 військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав смертельне кульове поранення.

Джерело: ОТУ "Північ" у Facebook

Деталі: 5 квітня збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню та здійснили прицільний обстріл зі стрілецької зброї позицій українських захисників неподалік Золотого-4.

Внаслідок ворожого вогню військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав кульове поранення не сумісне з життям.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

На місці події працюють представники військової частини та робоча група Військової служби правопорядку ЗС України.

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