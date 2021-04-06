Стрілянину в потязі влаштували військові Держспецзв’язку - призначено розслідування

Вогнепальну зброю в купе потягу № 126 сполученням Костянтинівка – Київ застосували військовослужбовці Головного управління урядового фельд’єгерського зв’язку Держспецзв’язку, наразі їх звільнили із займаних посад.

Джерело: Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації у Facebook

Деталі: Зазначається, що 6 квітня співробітники Національної поліції затримали дипломатичного кур’єра Відділу дипломатичних кур’єрів ГУУФЗ Держспецзв’язку та старшого офіцера фельдзв’язку з особливих доручень 1 відділу Управління фельд’єгерської служби ГУУФЗ Держспецзв’язку під час виконання міжміського залізничного фельд’єгерського маршруту Київ – Краматорськ - Київ за підозрою у скоєнні злочинів у хуліганстві та погрозі правоохоронцям.

Затримали військових на території залізничної станції Красноград Харківської області.

У Держспецзв’язку запевнили, що вся кореспонденція є в наявності, її цілісність збережено, вона доставляється за маршрутом адресатам.

Повідомляється, що наказом від 6 квітня зазначених військовослужбовців звільнили з посад шляхом зарахування у розпорядження (людина не має чіткої посади і, відповідно до обов'язків, перебуває в розпорядженні якогось керівника –ред). Щодо цього факту проводиться службове розслідування.

Вказано, що на цей час військовослужбовці знаходяться у розпорядженні у Красноградському районному відділі Національної поліції України в Харківській області. Для встановлення обставин на місце події виїхало керівництво ГУУФЗ Держспецзв’язку.

Що передувало: 6 квітня "Укрзалізниця" повідомила, що у вагоні поїзда №126 сполученням Костянтинівка – Київ двоє військовослужбовців почали стріляти з табельної зброї. Зазначалося, що зловмисників зняли з поїзда, ніхто не постраждав, але поїзд затримується.

Національна поліція пізніше повідомила подробиці події: двоє військових закрилися в купе потягу, стріляли з вогнепальної зброї та погрожували правоохоронцям. До операції залучили спецпризначенців КОРД і затримали озброєних чоловіків. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження