Чому записаних на щеплення в "Дії" не вакцинують залишковими дозами? Пояснення санлікаря
Українців поза групами ризику, які записались на щеплення від коронавірусу через е-сервіс "Дія", не запрошують вакцинуватись залишковими дозами, бо черга в "Дії" є виключно списком очікування для свого етапу вакцинації.
Джерело: коментар головного санлікаря Віктора Ляшка УП
Дослівно: "(Запис через "Дію" – УП) – не питання вакцинації залишковими дозами, а питання вакцинації відповідно до Дорожньої карти. У "Дії" формується лист очікування, і коли настає етап для людини, яка записалась в лист очікування, її пріоритетно записують на вакцинацію".
Деталі: Наприклад, до листа очікування в "Дії" нині записались 2 300 українців віком 80+, які підпадають під другий етап вакцинації. З них 652 людини вже перенесли в пряму чергу на щеплення, певну частину вже щепили – точної цифри санлікар наразі навести не може.
Запис на залишкові дози вакцини від COVID-19 відбувається через облдержадміністрації. Охочі вакцинуватись мають звернутись до своєї ОДА, яка вже може мати форму запису на сайті (наприклад, це форма для Києва), або спрямує до обласного координатора, у якого можна записатись, пояснює Ляшко.
Нагадаємо:
- На початку березня прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що невикористані дози вакцин після першої хвилі щеплень перейдуть до наступних груп, визначених планом вакцинації. Також їх можуть розподілити між людьми, які хочуть отримати паспорти щеплень для подорожей.
- 24 лютого в Україні розпочалась вакцинація проти коронавірусної хвороби. На першому етапі щеплення отримували медики, які працюють з хворими на COVID-19, та військовослужбовці.
- 22 березня в Україні почався другий етап вакцинації. Він охоплює сімейних лікарів, людей віком 80+, працівників соціальної сфери та системи громадського здоров’я.
- Станом на 6 квітня 2021 року в Україні щеплення від COVID-19 роблять вакциною індійського виробництва AstraZeneca, відомою також під назвою Covishield.
- Від початку вакцинації в Україні першу дозу щеплення отримали трохи більше 300 тисяч людей, другу – дві людини. Міністр охорони здоров’я Максим Степанов, який є відповідальною особою за вакцинацію в країні, незадоволений її темпами.