Чому записаних на щеплення в "Дії" не вакцинують залишковими дозами? Пояснення санлікаря

Українців поза групами ризику, які записались на щеплення від коронавірусу через е-сервіс "Дія", не запрошують вакцинуватись залишковими дозами, бо черга в "Дії" є виключно списком очікування для свого етапу вакцинації.

Джерело: коментар головного санлікаря Віктора Ляшка УП

Дослівно: "(Запис через "Дію" – УП) – не питання вакцинації залишковими дозами, а питання вакцинації відповідно до Дорожньої карти. У "Дії" формується лист очікування, і коли настає етап для людини, яка записалась в лист очікування, її пріоритетно записують на вакцинацію".

Деталі: Наприклад, до листа очікування в "Дії" нині записались 2 300 українців віком 80+, які підпадають під другий етап вакцинації. З них 652 людини вже перенесли в пряму чергу на щеплення, певну частину вже щепили – точної цифри санлікар наразі навести не може.

Запис на залишкові дози вакцини від COVID-19 відбувається через облдержадміністрації. Охочі вакцинуватись мають звернутись до своєї ОДА, яка вже може мати форму запису на сайті (наприклад, це форма для Києва), або спрямує до обласного координатора, у якого можна записатись, пояснює Ляшко.

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