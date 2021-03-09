Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Степанов: Мене не влаштовують темпи вакцинації, я ставив інше завдання

Вівторок, 9 березня 2021, 11:15

Із 24 лютого в Україні проти коронавірусу щеплено трохи більше 19 тисяч осіб, за день вакцинують близько 3 тисяч осіб, міністр охорони здоров'я Максим Степанов не задоволений темпами вакцинації і скликає селекторну нараду з цього приводу.

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу у МОЗ

Пряма мова: "Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року.  ВІд початку кампанії щеплено 19 118 осіб. 

Мене не влаштовують ці цифри. Я інше ставив завдання щодо темпів вакцинації, розуміючи, що ми каскадним шляхом розгортаємо цю вакцинацію. Можу сказати, що на кінець минулого тижня ми повинні були вийти на 10 тисяч осіб на добу, яких ми повинні були вакциновувати, і далі збільшуючи цю кількість. Ми вийшли (на рівень) трішки більше 3 тисяч".

Деталі: Степанов заявив, що він вирішив втрутитися в ситуацію, щоб збільшити кількість вакцинацій на добу, – тож 9 березня проведе селекторну нараду, в якій братимуть участь і голови обласних державних адміністрацій, і керівництво Офісу президента, і директори департаментів охорони здоров'я при ОДА, які координують питання вакцинації на місцях. .

Голова МОЗ закликав медиків вакцинуватися навіть у тому випадку, якщо вони перехворіли на COVID-19. Він пояснив: "Кожен із вас має різний рівень антитіл, і лише вакцина повертає їх титр до безпечних показників".

За словами Степанова, "вакцинація захищає від переважної більшості циркулюючих штамів", від середнього й важкого перебігу хвороби, від смерті. 

Нагадаємо: В Україні зафіксували перші випадки британського варіанту COVID-19: в Івано-Франківській області на 4 березня виявили 2 таких мутації коронавірусу.

Точних даних про ефективність наявних вакцин проти коронавірусу SARS CoV 2 у випадку з мутаціями вірусу поки немає. 

В Україні кампанію з імунізації населення проти COVID почали зі щеплень вакциною AstraZeneca/Covishield, виробленою в Індії одним зі світових лідерів вакцин.

Знати більше: Щеплювати проти COVID-19 точно будуть, питання – коли, кого і чим. Усе про вакцинацію в Україні

COVID-19 в Україні та в світі – динаміка пандемії в інфографіці УП

Олена Рощенко, УП
Теми: вакцинаціякоронавірусCovid-2019СтепановМОЗ


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Данілов назвав дату нового засідання РНБО і попросив журналістів не робити кіч

Критична ситуація з COVID в Івано-Франківську, мер просить ще місця для хворих

Зеленський знайшов альтернативу "Нормандському саміту"

Зеленський анонсував початок роботи центру протидії дезінформації

Степанов: Мене не влаштовують темпи вакцинації, я ставив інше завдання

Третя хвиля: в Україні зростає кількість хворих та госпіталізованих із COVID

Усі новини...
вакцинація
У Білому домі обіцяють боротися з дезінформацією РФ щодо західних вакцин
Італія першою в ЄС планує виробляти у себе російську вакцину "Спутник V"
"Мобілізація вихідного дня": у Франції за вікенд вакцинували 585 тисяч осіб
Останні новини
13:49
Секретар РНБО: Англійська має обов’язково бути другою мовою в Україні
13:39
Процес продажу будівлі "Укрпошти" на Хрещатику може зайняти від 2 років
13:14
Націоналізація "Мотор Січі": Китайський інвестор пригрозив новими позовами
13:12
Синоптикиня розповіла, коли чекати потепління
13:11
Роботу котелень "Донецьктеплокомуненерго" відновлено - Шмигаль
12:58
Собаки Джо Байдена залишили Білий дім після агресивного інциденту
12:57
Засновник Zoom передав 40% своїх акцій у компанії, проте кому – невідомо
12:55
фотоУ Київському СІЗО засуджені сплять по черзі та живуть в антисанітарії – Офіс омбудсмана
12:54
Зеленський: Україна працює, щоб пожиттєво забанити в YouTube канали з брехнею  
12:54
Данілов назвав дату нового засідання РНБО і попросив журналістів не робити кіч
Усі новини...