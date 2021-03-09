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Степанов: Мене не влаштовують темпи вакцинації, я ставив інше завдання

Вівторок, 9 березня 2021, 10:15
Степанов: Мене не влаштовують темпи вакцинації, я ставив інше завдання

Із 24 лютого в Україні проти коронавірусу щеплено трохи більше 19 тисяч осіб, за день вакцинують близько 3 тисяч осіб, міністр охорони здоров'я Максим Степанов не задоволений темпами вакцинації і скликає селекторну нараду з цього приводу.

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу у МОЗ

Пряма мова: "Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року.  ВІд початку кампанії щеплено 19 118 осіб. 

Мене не влаштовують ці цифри. Я інше ставив завдання щодо темпів вакцинації, розуміючи, що ми каскадним шляхом розгортаємо цю вакцинацію. Можу сказати, що на кінець минулого тижня ми повинні були вийти на 10 тисяч осіб на добу, яких ми повинні були вакциновувати, і далі збільшуючи цю кількість. Ми вийшли (на рівень) трішки більше 3 тисяч".

Деталі: Степанов заявив, що він вирішив втрутитися в ситуацію, щоб збільшити кількість вакцинацій на добу, – тож 9 березня проведе селекторну нараду, в якій братимуть участь і голови обласних державних адміністрацій, і керівництво Офісу президента, і директори департаментів охорони здоров'я при ОДА, які координують питання вакцинації на місцях. .

Голова МОЗ закликав медиків вакцинуватися навіть у тому випадку, якщо вони перехворіли на COVID-19. Він пояснив: "Кожен із вас має різний рівень антитіл, і лише вакцина повертає їх титр до безпечних показників".

За словами Степанова, "вакцинація захищає від переважної більшості циркулюючих штамів", від середнього й важкого перебігу хвороби, від смерті. 

Нагадаємо: В Україні зафіксували перші випадки британського варіанту COVID-19: в Івано-Франківській області на 4 березня виявили 2 таких мутації коронавірусу.

Точних даних про ефективність наявних вакцин проти коронавірусу SARS CoV 2 у випадку з мутаціями вірусу поки немає. 

В Україні кампанію з імунізації населення проти COVID почали зі щеплень вакциною AstraZeneca/Covishield, виробленою в Індії одним зі світових лідерів вакцин.

Знати більше: Щеплювати проти COVID-19 точно будуть, питання – коли, кого і чим. Усе про вакцинацію в Україні

COVID-19 в Україні та в світі – динаміка пандемії в інфографіці УП

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: вакцинаціякоронавірусCovid-2019СтепановМОЗ
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