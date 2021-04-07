Загибель 5-річної дитини на Донбасі: місія ОБСЄ повідомила подробиці

У звіті від 6 квітня моніторингової місії ОБСЄ йдеться про те, що відбулося спілкування телефоном з бабусею загиблого 5-річного хлопчика в селі Олександрівське.

Джерело: Радіо Свобода, яке цитує звіт моніторингової місії ОБСЄ

Дослівно: "Вона розповіла, що коли вона вийшла надвір, вона побачила онука, який лежав на землі, і помітила фрагменти осколків і сліди пошкоджень на паркані".

Деталі: Жінка повідомила спостерігачам, що на момент вибуху вона перебувала у будинку, потім почула вибух та побачила білий і сірий дим.

ОБСЄ також поспілкувалась із працівниками моргу в Донецьку, куди доправили тіло дитини.

Там повідомили спостерігачам, що хлопчик помер від вибухової травми та множинних осколкових поранень.

Передісторія: