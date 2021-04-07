Загибель 5-річної дитини на Донбасі: місія ОБСЄ повідомила подробиці
Середа, 7 квітня 2021, 00:47
У звіті від 6 квітня моніторингової місії ОБСЄ йдеться про те, що відбулося спілкування телефоном з бабусею загиблого 5-річного хлопчика в селі Олександрівське.
Джерело: Радіо Свобода, яке цитує звіт моніторингової місії ОБСЄ
Дослівно: "Вона розповіла, що коли вона вийшла надвір, вона побачила онука, який лежав на землі, і помітила фрагменти осколків і сліди пошкоджень на паркані".
Деталі: Жінка повідомила спостерігачам, що на момент вибуху вона перебувала у будинку, потім почула вибух та побачила білий і сірий дим.
ОБСЄ також поспілкувалась із працівниками моргу в Донецьку, куди доправили тіло дитини.
Там повідомили спостерігачам, що хлопчик помер від вибухової травми та множинних осколкових поранень.
Передісторія:
- Підтримувані Росією бойовики на Донбасі придумали черговий фейк, звинувативши українських військових у вбивстві дитини за допомогою безпілотника.
- Українська сторона Спільного центру з контролю та координації просила Спеціальну моніторингову місію ОБСЄ перевірити російський фейк про нібито вбиту дитину в селищі Олександрівське на Донеччині.