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Загибель 5-річної дитини на Донбасі: місія ОБСЄ повідомила подробиці

Середа, 7 квітня 2021, 00:47

У звіті від 6 квітня моніторингової місії ОБСЄ йдеться про те, що відбулося спілкування телефоном з бабусею загиблого 5-річного хлопчика в селі Олександрівське.

Джерело: Радіо Свобода, яке цитує звіт моніторингової місії ОБСЄ

Дослівно: "Вона розповіла, що коли вона вийшла надвір, вона побачила онука, який лежав на землі, і помітила фрагменти осколків і сліди пошкоджень на паркані".

Деталі: Жінка повідомила спостерігачам, що на момент вибуху вона перебувала у будинку, потім почула вибух та побачила білий і сірий дим.

ОБСЄ також поспілкувалась із працівниками моргу в Донецьку, куди доправили тіло дитини.

Там повідомили спостерігачам, що хлопчик помер від вибухової травми та множинних осколкових поранень.

Передісторія:

  • Підтримувані Росією бойовики на Донбасі придумали черговий фейк, звинувативши українських військових у вбивстві дитини за допомогою безпілотника.
  • Українська сторона Спільного центру з контролю та координації просила Спеціальну моніторингову місію ОБСЄ перевірити російський фейк про нібито вбиту дитину в селищі Олександрівське на Донеччині.

Теми: Донбасвійнадіти


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