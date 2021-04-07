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Тупицький знову не прийшов на суд з обрання йому запобіжного заходу

Середа, 7 квітня 2021, 11:08
Тупицький знову не прийшов на суд з обрання йому запобіжного заходу
Фото 24 канал

Відсторонений голова Конституційного суду Олександр Тупицький вдруге не прийшов до Печерського райсуду Києва, який мав обирати йому запобіжний захід. Засідання перенесли на 15 квітня.

Джерело: засідання суду 7 квітня

Пряма мова судді Сергія Вовка: "Приймається рішення про оголошення перерви… до 10 години 15 квітня".

Деталі: Захисник Тупицького просив відкласти судовий розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу через те, що у матері відстороненого судді "загострилася тяжка хвороба, яка триває останні роки, є реальна загроза її життю", тому Тупицький близько 6 ранку "разом з державною охороною вирушив у місто Черкаси, де проживає мати".

Адвокат просив суд призначити засідання на будь-яку дату після 14 квітня.

Таке прохання він пояснив тим, що 12 квітня у КС відбудеться спеціальне засідання щодо розгляду питання про звільнення з посади Тупицького, 13 квітня Верховний суд розглядатиме оскарження Тупицьким свого звільнення, а 14 квітня Голосіївський суд – справу про адмінправопорушення. За словами захисника, участь Тупицького у всіх цих засіданнях є обов’язковою.

Він також запевнив, що його підзахисний готовий прибути до суду після 14 квітня у будь-який час.

Адвокати просили призначити засідання на 15 квітня.

Сторона обвинувачення назвала такі дії Тупицького "недобросовісною процесуальною поведінкою" і просила застосувати привід через його системну неявку до суду.

Що було раніше: 2 квітня Тупицький не з’явився в Печерський райсуд Києва, який мав обирати йому запобіжний захід; тоді розгляд клопотання відклали до 7 квітня.

Передісторія:

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Тупицькийсуд
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