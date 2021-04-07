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Тупицький знову не прийшов на суд з обрання йому запобіжного заходу

Середа, 7 квітня 2021, 11:08
Фото 24 канал

Відсторонений голова Конституційного Суду Олександр Тупицький вдруге не прийшов до Печерського райсуду Києва, який мав обирати йому запобіжний захід. Засідання перенесли на 15 квітня.

Джерело: засідання суду 7 квітня

Пряма мова судді Сергія Вовка: "Приймається рішення про оголошення перерви… до 10 години 15 квітня".

Деталі: Захисник Тупицького просив відкласти судовий розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу через те, що у матері відстороненого судді "загострилася тяжка хвороба, яка триває останні роки, є реальна загроза її життю", тому Тупицький близько 6 ранку "разом з державною охороною вирушив у місто Черкаси, де проживає мати".

Адвокат просив суд призначити засідання на будь-яку дату після 14 квітня.

Таке прохання він пояснив тим, що 12 квітня у КС відбудеться спеціальне засідання щодо розгляду питання про звільнення з посади Тупицького, 13 квітня Верховний суд розглядатиме оскарження Тупицьким свого звільнення, а 14 квітня Голосіївський суд – справу про адмінправопорушення. За словами захисника, участь Тупицького у всіх цих засіданнях є обов’язковою.

Він також запевнив, що його підзахисний готовий прибути до суду після 14 квітня у будь-який час.

Адвокати просили призначити засідання на 15 квітня.

Сторона обвинувачення назвала такі дії Тупицького "недобросовісною процесуальною поведінкою" і просила застосувати привід через його системну неявку до суду.

Що було раніше: 2 квітня Тупицький не з’явився в Печерський райсуд Києва, який мав обирати йому запобіжний захід; тоді розгляд клопотання відклали до 7 квітня.

Передісторія:

Ірина Балачук, УП
Теми: Тупицькийсуд


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