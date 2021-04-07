Кабмін схвалив концепцію розвитку кримськотатарської мови

Кабінет міністрів ухвалив проєкт розпорядження "Про схвалення Концепції розвитку кримськотатарської мови".

Джерело: засідання уряду, народний депутат від "Слуги народу" і представник Кабміну у Верховній Раді Василь Мокан у Telegram

Деталі: Віце-прем'єр Олексій Резніков заявив, що ця концепція – це "фундамент роботи на 10 років вперед", на 2022-2032 роки.

Зокрема, нею закріплюється ідея розвитку кримськотатарської мови на основі латинської графіки.

Документ покликаний створити умови для ревіталізації кримськотатарської мови до безпечного рівня шляхом законодавчого, інституційного, організаційного, фінансового, інформаційного та іншого забезпечення її функціонування як мови одного з корінних народів України.

Проект розпорядження спрямований на розширення сфер застосування кримськотатарської мови, заохочення до її вивчення громадян України, популяризацію серед різних вікових груп, особливо – серед молоді.

Передбачається, що це не лише сприятиме збереженню і розвитку унікального соціокультурного явища, чинника самоідентичності і самовідтворення кримських татар, але й забезпечить додаткові передумови для деокупації Криму.

Знати більше: Через окупацію кримськотатарська мова може не перейти на латинку