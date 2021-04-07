Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Кабмін схвалив концепцію розвитку кримськотатарської мови

Середа, 7 квітня 2021, 13:49

Кабінет міністрів ухвалив проєкт розпорядження "Про схвалення Концепції розвитку кримськотатарської мови".

Джерело: засідання уряду, народний депутат від "Слуги народу" і представник Кабміну у Верховній Раді Василь Мокан у Telegram 

Деталі: Віце-прем'єр Олексій Резніков заявив, що ця концепція – це "фундамент роботи на 10 років вперед", на 2022-2032 роки.  

Зокрема, нею закріплюється ідея розвитку кримськотатарської мови на основі латинської графіки. 

Документ покликаний створити умови для ревіталізації кримськотатарської мови до безпечного рівня шляхом законодавчого, інституційного, організаційного, фінансового, інформаційного та іншого забезпечення її функціонування як мови одного з корінних народів України.

Проект розпорядження спрямований на розширення сфер застосування кримськотатарської мови, заохочення до її вивчення громадян України, популяризацію серед різних вікових груп, особливо – серед молоді.

Передбачається, що це не лише сприятиме збереженню і розвитку унікального соціокультурного явища, чинника самоідентичності і самовідтворення кримських татар, але й забезпечить додаткові передумови для деокупації Криму.

Знати більше: Через окупацію кримськотатарська мова може не перейти на латинку

Теми: кримські татаримоваКабінет міністрів


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Через три тижні після рішення РНБО: Зеленський підписав санкції проти Януковича і Ко

На Київщині продовжили карантин

Новини 9 квітня: легалізація медичного канабісу, погрози Росії

Один і той самий прокурор втретє закрив справу "Роттердам+" – НАБУ

Декілька росіян померли після вакцинації "Спутником V" – ЗМІ

Аксьонов з російським паспортом офіційно переміг на виборах до Ради

Усі новини...
кримські татари
Окупанти Криму відправили активіста на примусову психіатричну експертизу
У російському суді кримським татарам заборонили говорити рідною мовою - протест омбудсмана
На території "Пирогово" створять музей кримськотатарської культури
Останні новини
01:34
Тихановська планує зустрічі з Байденом і Зеленським
00:53
Зеленський передав армії літак і вертоліт ДУС
00:35
Головнокомандувач ЗСУ вакцинувався від коронавірусу
23:40
Ляшко назвав область, яка наступною може вийти із "червоної" зони 
23:08
Через три тижні після рішення РНБО: Зеленський підписав санкції проти Януковича і Ко
22:56
Зеленський призначив склад Консультативної ради для забезпечення прав захисників
22:33
На Київщині продовжили карантин
22:02
Новини економіки: споживчі ціни зростають, збитки Укрзалізниці та Нафтогазу
21:58
Глядачі зможуть відвідати матчі Євро-2020
21:36
Укрзалізниця розглядає випуск єврооблігацій цьогоріч
Усі новини...