Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

У Києві затримали російського кримінального "авторитета" - поліція

Середа, 7 квітня 2021, 16:18

У Києві поліцейські затримали російського кримінального "авторитета", якого вже видворено до Російської Федерації із забороною в’їзду в Україну на три роки.

Джерело: Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції

Деталі: Правоохоронці зазначають, що оперативники ДСР отримали інформацію про приїзд раніше судимого 42-річного "авторитета" в Україну поза пунктом пропуску та всупереч уже діючої заборони на в’їзд.

За даними поліції, чоловік має зв’язки у кримінальному середовищі, а метою його "візиту" було поширення впливу серед представників злочинного світу в Києві та Харкові.

Вказано, що правоохоронці затримали зловмисника у передбаченому законодавством порядку та доставили до Державної міграційної служби України.

6 квітня кримінального "авторитета" примусово видворено з України до Російської Федерації із забороною в’їзду на три роки. Його ім'я поліція не називає.

Що передувало: У 2016 році правоохоронці вже видворяли фігуранта. Заборона на його в’їзд була продовжена до 2022 року.

Передісторія:

  • У 2019 році на той момент голова Нацполіції Сергій Князєв скаржився, що кримінальні авторитети з сусідніх країн знаходять шпарини, що б повторно пробиратись в Україну, наприклад, змінюють документи в державах, де мають громадянство. "Ми їх у ворота, а вони у вікно", нарікав тоді Князєв.
  • У червні 2020 року Верховна Рада ухвалила закон про відповідальність за злочини, вчинені злочинною спільнотою, який вводить в поле карної діяльності поняття "вор у законі".

Українська правда
Теми: Київполіція


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Через три тижні після рішення РНБО: Зеленський підписав санкції проти Януковича і Ко

На Київщині продовжили карантин

Новини 9 квітня: легалізація медичного канабісу, погрози Росії

Один і той самий прокурор втретє закрив справу "Роттердам+" – НАБУ

Декілька росіян померли після вакцинації "Спутником V" – ЗМІ

Аксьонов з російським паспортом офіційно переміг на виборах до Ради

Усі новини...
Київ
У столичному метро змінюють графік руху на час локдауну
Кличко просить уряд і МОЗ надати ліжка для COVID-хворих у відомчих лікарнях
Кличко розповів, кому видали спецперепустки на транспорт
Останні новини
01:34
Тихановська планує зустрічі з Байденом і Зеленським
00:53
Зеленський передав армії літак і вертоліт ДУС
00:35
Головнокомандувач ЗСУ вакцинувався від коронавірусу
23:40
Ляшко назвав область, яка наступною може вийти із "червоної" зони 
23:08
Через три тижні після рішення РНБО: Зеленський підписав санкції проти Януковича і Ко
22:56
Зеленський призначив склад Консультативної ради для забезпечення прав захисників
22:33
На Київщині продовжили карантин
22:02
Новини економіки: споживчі ціни зростають, збитки Укрзалізниці та Нафтогазу
21:58
Глядачі зможуть відвідати матчі Євро-2020
21:36
Укрзалізниця розглядає випуск єврооблігацій цьогоріч
Усі новини...