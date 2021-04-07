У Києві затримали російського кримінального "авторитета" - поліція
У Києві поліцейські затримали російського кримінального "авторитета", якого вже видворено до Російської Федерації із забороною в’їзду в Україну на три роки.
Джерело: Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції
Деталі: Правоохоронці зазначають, що оперативники ДСР отримали інформацію про приїзд раніше судимого 42-річного "авторитета" в Україну поза пунктом пропуску та всупереч уже діючої заборони на в’їзд.
За даними поліції, чоловік має зв’язки у кримінальному середовищі, а метою його "візиту" було поширення впливу серед представників злочинного світу в Києві та Харкові.
Вказано, що правоохоронці затримали зловмисника у передбаченому законодавством порядку та доставили до Державної міграційної служби України.
6 квітня кримінального "авторитета" примусово видворено з України до Російської Федерації із забороною в’їзду на три роки. Його ім'я поліція не називає.
Що передувало: У 2016 році правоохоронці вже видворяли фігуранта. Заборона на його в’їзд була продовжена до 2022 року.
Передісторія:
- У 2019 році на той момент голова Нацполіції Сергій Князєв скаржився, що кримінальні авторитети з сусідніх країн знаходять шпарини, що б повторно пробиратись в Україну, наприклад, змінюють документи в державах, де мають громадянство. "Ми їх у ворота, а вони у вікно", нарікав тоді Князєв.
- У червні 2020 року Верховна Рада ухвалила закон про відповідальність за злочини, вчинені злочинною спільнотою, який вводить в поле карної діяльності поняття "вор у законі".