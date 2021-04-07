У Києві затримали російського кримінального "авторитета" - поліція

У Києві поліцейські затримали російського кримінального "авторитета", якого вже видворено до Російської Федерації із забороною в’їзду в Україну на три роки.

Джерело: Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції

Деталі: Правоохоронці зазначають, що оперативники ДСР отримали інформацію про приїзд раніше судимого 42-річного "авторитета" в Україну поза пунктом пропуску та всупереч уже діючої заборони на в’їзд.

За даними поліції, чоловік має зв’язки у кримінальному середовищі, а метою його "візиту" було поширення впливу серед представників злочинного світу в Києві та Харкові.

Вказано, що правоохоронці затримали зловмисника у передбаченому законодавством порядку та доставили до Державної міграційної служби України.

6 квітня кримінального "авторитета" примусово видворено з України до Російської Федерації із забороною в’їзду на три роки. Його ім'я поліція не називає.

Що передувало: У 2016 році правоохоронці вже видворяли фігуранта. Заборона на його в’їзд була продовжена до 2022 року.

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