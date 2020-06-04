Рада ухвалила закон про "ворів у законі"

Верховна Рада ухвалила закон про відповідальність за злочини, вчинені злочинною спільнотою, який вводить в поле карної діяльності поняття "вор у законі".

Джерело: засідання парламенту 4 червня, МВС

Деталі: "За" проголосували 236 народних депутатів. Низка нардепів висловлювали зауваження до запропонованої для другого читання редакції законопроєкту №2513. Зокрема член фракції "Європейська солідарність" Володимир В’ятрович обурювався, що в законодавчу площину вводиться злочинний жаргон, адже слова "вор" немає в українській мові.

Нардепка з "Голосу" Олександра Устінова зауважила, що це "дуже небезпечний законопроєкт, який дає надзвичайні повноваження поліції, яка гвалтує і вбиває людей". Вона зазначила, що спочатку варто реформувати поліцію, а потім приймати закон про ворів у законі. На її думку розмиті норми документу дозволяють притягнути до відповідальності невинних пересічних громадян.

Ухвалений законропроєкт дає визначення поняттю "вор в законі" та вводить кримінальну відповідальність для таких осіб, визначає відповідальність за злочини, вчинені злочинною спільнотою та організацію або участь у злочинному зібрані (сходці).

Згідно положенням проєкту закону, стаття 255 Кримінального кодексу України визначає, що створення злочинної організації, керівництво нею або її структурними частинами, караються позбавленням волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна.

Участь у злочинній організації карається позбавленням волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна. Якщо такі дії вчинені службовою особою з використанням службового становища, вони караються позбавленням волі на строк від 8 до 13 років з конфіскацією майна.

Створення злочинної спільноти, тобто об’єднання двох чи більше злочинних організацій, керівництво такою спільнотою караються позбавленням волі на строк від 10 до 15 років з конфіскацією майна.

Якщо такі дії, вчинені особою, яка здійснює злочинний вплив або є особою, яка перебуває у статусі суб’єкта підвищеного злочинного впливу, у тому числі у статусі "вора в законі" караються позбавленням волі на строк від 12 до 15 років з конфіскацією майна.

Під особою, яка перебуває у статусі суб’єкта підвищеного злочинного впливу, у тому числі у статусі "вора в законі" слід розуміти особу, яка завдяки авторитету, іншим особистим якостям чи можливостям, здійснює злочинний вплив і координує злочинну діяльність інших осіб, які здійснюють злочинний вплив.

Стаття 255 ККУ доповнюється статтею 255-1, згідно якої умисне встановлення або поширення в суспільстві злочинного впливу карається позбавленням волі на строк від 7 до 10 років з конфіскацією майна.

Умисне встановлення або поширення в суспільстві злочинного впливу вчинені повторно або в ізоляторах тимчасового тримання, слідчих ізоляторах чи установах виконання покарань караються позбавленням волі від 9 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.

Умисне встановлення або поширення в суспільстві злочинного впливу "вором в законі" карається позбавленням волі на строк від 12 до 15 років з конфіскацією майна.

Законопроєкт також встановлює кримінальну відповідальність за організацію або проведення злочинного зібрання (сходки). Стаття 255-2 ККУ визначає, що організація або сприяння у проведенні злочинного зібрання (сходки) представників злочинних організацій або організованих груп, або осіб, які здійснюють злочинний вплив, для планування вчинення одного або більше злочинів, матеріального забезпечення чи координації злочинної діяльності, у тому числі розподілу доходів, одержаних злочинним шляхом, або сфер злочинного впливу, а також участь у такому зібранні (сходці), у тому числі з використанням засобів зв’язку, - караються позбавленням волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна.

Згідно статті 255-3 законопроєкту від 3 до 7 років позбавлення волі карається також звернення за застосуванням злочинного впливу до особи, яка завідомо для винного може здійснювати злочинний вплив, зокрема, до особи, яка перебуває у статусі суб’єкта підвищеного злочинного впливу, у тому числі у статусі "вора в законі", з метою застосування нею такого вплив.

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