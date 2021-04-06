Пандемія COVID: через 2 дні Харківщину можуть оголосити "червоною" зоною

Харківська область наблизилася до критеріїв "червоної" зони.

Джерело: заступник голови облдержадміністрації Михайло Черняк на брифінгу у вівторок, цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Сьогодні - перший день, коли ми фактично опинилися за трьома показниками, які є критичними, в "червоній" зоні. Якщо ще два дні пройде (і показники не покращаться) і буде" червона "зона".

Деталі: За словами Черняка, на сьогоднішній день в області до "червоної" зони віднесені 7 об'єднаних територіальних громад.

Також чиновник повідомив, що в Харківському обласному госпіталі ветеранів, який 5 квітня почав приймати хворих з CОVID-19, вже заповнено 105 ліжок із виділених під ці цілі 120.

Він додав, що задіяно майже всі концентратори, оскільки пацієнти надходять у досить важкому стані і їм потрібна киснева підтримка.

Нагадаємо: За добу 5 квітня в Україні зафіксували 13 276 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, померли 430 хворих, одужали 10 240 осіб.

Очільник МОЗ Максим Степанов 6 квітня заявив, що тижнева динаміка епідемії COVID-19 в Україні погіршилася: кількість нових і летальних випадків зростає, заповненість ліжок із киснем складає близько 58%, а більше 67 тисяч таких місць для людей із коронавірусом Україна не може забезпечити.

У кінці березня лікарі відзначали, що на Харківщині зріс рівень захворюваності на СОVID-19 серед дітей, а перебіг хвороби набув більшої важкості: за три дні померло двоє дітей.