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Шмигаль помітив перехід сайту НАТО на українську із запізненням на 12 років

Середа, 7 квітня 2021, 19:20
Шмигаль помітив перехід сайту НАТО на українську із запізненням на 12 років

Користувачі соцмереж, серед яких високопосадовці, такі як прем’єр-міністр Денис Шмигаль, вітають перехід сайту НАТО на українську мову, який насправді розпочався багато років тому.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Відучора в українському сегменті Facebook та Twitter з’явилася велика кількість повідомлень про те, що сайт НАТО відтепер можна читати українською мовою. 

До "лавини" вітальних повідомлень приєдналися і високопосадовці. Мабуть, найбільш помітним став пост прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, який з’явився 7 квітня по обіді. У ньому глава уряду заявив, поява української мови на сайті "демонструє високий рівень нашої нинішньої співпраці", і що Україна постійно рухається до членства в НАТО.

 

Хвиля радості у соцмережах є приємною, але, втім, запізнілою. Адже сайт НАТО перейшов на українську мову не останніми днями. Перехід почався набагато раніше та відбувся у два етапи - в 2009 році та з суттєвим розширенням у 2014 році у відповідь на гібридну агресію Росії. 

 

Окремий контент, як кажуть у Альянсі, почали перекладати українською ще в 1997 році. Водночас, і сьогодні не весь контент сайту дублюється українською мовою.

Примітно, що одночасно з українською мовою на сайті НАТО з’явилась і російська - у зв’язку з прагненням Альянсу боротись з дезінформацією в україно- та російськомовному сегменті. 

З 1949 року у НАТО дві офіційні мови, англійська та французька. Тому нині повідомлення на сайті НАТО доступні чотирма мовами - англійською, французькою, російською та українською. 

"Українська правда" в Threads

Теми: НАТОмова
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