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Військовий ЗСУ отримав поранення внаслідок ворожого обстрілу

Середа, 7 квітня 2021, 23:13

Внаслідок обстрілу збройних формувань РФ один українських військовий отримав осколкове поранення. 

Джерело: Оперативно-тактичне угруповання "Схід" у Facebook

Деталі: По позиціях ЗСУ російські найманці гатили із мінометів. Пораненому воїну надали першу допомогу та оперативно направили до лікувального закладу. 

На обстріл російсько-окупаційних військ українські захисники відкрили вогонь у відповідь.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомили представників ОБСЄ через українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

Нагадаємо:

  • Тристороння контактна група з врегулювання ситуації на Донбасі екстрено зібралась 7 квітня. 
  • Спікер української делегації у ТКГ Олексій Арестович заявив, що під час засідання ТКГ сторони підтвердили прихильність до дотримання режиму "тиші", проте документально так і не зафіксували цю позицію через Росію та представників ОРДЛО.

Українська правда
Теми: ООСОб'єднані сили на Донбасі


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