Військовий ЗСУ отримав поранення внаслідок ворожого обстрілу
Середа, 7 квітня 2021, 23:13
Внаслідок обстрілу збройних формувань РФ один українських військовий отримав осколкове поранення.
Джерело: Оперативно-тактичне угруповання "Схід" у Facebook
Деталі: По позиціях ЗСУ російські найманці гатили із мінометів. Пораненому воїну надали першу допомогу та оперативно направили до лікувального закладу.
На обстріл російсько-окупаційних військ українські захисники відкрили вогонь у відповідь.
Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомили представників ОБСЄ через українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.
Нагадаємо:
- Тристороння контактна група з врегулювання ситуації на Донбасі екстрено зібралась 7 квітня.
- Спікер української делегації у ТКГ Олексій Арестович заявив, що під час засідання ТКГ сторони підтвердили прихильність до дотримання режиму "тиші", проте документально так і не зафіксували цю позицію через Росію та представників ОРДЛО.
Українська правда