Через РФ та ОРДЛО не домовились про дотримання "тиші" – Арестович про ТКГ

Спікер української делегації у Тристоронній контактній групі Олексій Арестович заявив, що під час засідання ТКГ сторони підтвердили прихильність до дотримання режиму "тиші", проте документально так і не зафіксували цю позицію через Росію та представників ОРДЛО.

Джерело: Арестович у коментарі для "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Говорили 6 годин. Всі сторони погодилися, що не існує ніяких перешкод для повернення до дотримання режиму повного і всеосяжного режиму припинення вогню. Дебати почалися навколо тексту спільної заяви. Росія і ОРДЛО чіплялися до окремих слів тексту, запропонованого послом ОБСЄ з питань безпеки Чевіком. Документально спільної заяви підписати не вдалося, не дивлячись навіть на готовність до компромісів щодо тектового проекту заяви, який би задовольнив всіх".

Деталі: На наступному засідання будуть обговорювати додаткові заходи щодо контролю за дотриманням режиму припинення вогню. Відеоконференція запланована на 14 квітня.

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