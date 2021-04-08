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РФ вимагає від України і НАТО припинити "русофобську кампанію, яка доходить до істерики"

Четвер, 8 квітня 2021, 09:10
РФ вимагає від України і НАТО припинити русофобську кампанію, яка доходить до істерики
Фото nato.int

Росія закликала Україну і країни НАТО припинити "нагнітати напружену ситуацію на Донбасі і утриматися від дій, які можуть привести до дестабілізації ситуації в регіоні".

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві МЗС РФ.

"Закликаємо Україну і країни НАТО припинити русофобську пропагандистську кампанію, яка доходить до істерики, зупинити військові приготування і нагнітання напруженості в Донбасі та утримуватися від дій, здатних привести до дестабілізації ситуації на сході України", - йдеться в заяві.

У російському МЗС також заявили, що Київ "продовжує стягувати до лінії зіткнення на Донбасі нові сили та озброєння і порушувати режим припинення вогню".

"Одночасно відбувається нарощування активності збройних сил країн НАТО на території України та в Чорному морі в безпосередній близькості від російських кордонів", - йдеться в заяві.

Як повідомлялося, Північноатлантичний альянс застерігає Росію від подальшої ескалації ситуації в Україні на тлі переміщення російських військ біля українського кордону та порушень припинення вогню на Донбасі.

1 квітня ЗМІ повідомили, що Європейське командування збройних сил США привело війська у бойову готовність найвищого рівня після того, як окупанти на Донбасі порушили режим припинення вогню і вбили чотирьох українських військових, і Росія почала стягувати війська до кордону з Україною.

Українська розвідка відзвітувала, що Росія готує масштабні провокації й може ввести бойовиків вглиб України.

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