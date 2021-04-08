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"Найгірший спалах": Київ відкриває для COVID-хворих пологові й дитячі лікарні 

Четвер, 8 квітня 2021, 10:48
Найгірший спалах: Київ відкриває для COVID-хворих пологові й дитячі лікарні 

У Києві готуються приймати хворих із коронавірусом у пологових будинках, дитячих лікарнях та протитуберкульозному диспансері.

Джерело: Telegram-канал МОЗу "Коронавірус_інфо" і відео мера Києва Віталія Кличка

Дослівно: "Напевно, це найгірший спалах, який можемо спостерігати у більшості регіонів від початку пандемії. Лікарні переповнені, лікарі та медсестри занадто виснажені, кількість нових інфікувань та смертей б'є рекорди".

Деталі: У відеосюжеті лікарі кажуть, що лікарні заповнені "на 110%", а Кличко наголошує, що медична система столиці працює вже з надривом.

За добу 7 квітня у Києві підтвердили 1 848 випадків захворювання на COVID-19, при цьому 48 хворих померли,  717 подолали коронавірус.

У середу Київ був на першому місці за кількістю нових випадків коронавірусної хвороби і на другому за кількістю летальних випадків серед регіонів України після Київської області. 

"Українська правда" в Threads

Теми: КиївмедицинакоронавірусCovid-2019
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