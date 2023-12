Стало відоме ім'я 22-річного бійця, який загинув на Донбасі

У четвер в районі проведення операції об`єднаних сил загинув військовослужбовець з Миколаївщини Денис Юшко.

Джерело: пресслужба Миколаївської ОДА

Дослівно: "8 квітня при виконанні службових обов'язків, захищаючи суверенітет і територіальну цілісність України загинув матрос військової частини А2802 (36 окрема бригада морської піхоти)".

Деталі: Йдеться про жителя села Новобогданівка Миколаївського району Дениса Юшко 31.05.1998 року народження.

Хлопець отримав вогнепальне кульове поранення голови несумісне з життям.

Президент Володимир Зеленський відзначив, що він як верховний головнокомандувач, хотів би бути з солдатами і тому відправляється до місця ескалації конфлікту, де загинув військовий.

As the Supreme Commander-in-Chief, I want to be with our soldiers in the tough times in #Donbas. Going to the locations of the escalation. R.I.P. to the 23-year-old soldier who was shot last night. Ukraine 🇺🇦 needs peace and will do everything for this