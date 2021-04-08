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Стало відоме ім'я 22-річного бійця, який загинув на Донбасі

Четвер, 8 квітня 2021, 11:13

У четвер в районі проведення операції об`єднаних сил загинув військовослужбовець з Миколаївщини Денис Юшко.

Джерело: пресслужба Миколаївської ОДА

Дослівно: "8 квітня при виконанні службових обов'язків, захищаючи суверенітет і територіальну цілісність України загинув матрос військової частини А2802 (36 окрема бригада морської піхоти)".

Деталі: Йдеться про жителя села Новобогданівка Миколаївського району Дениса Юшко 31.05.1998 року народження.

Хлопець отримав вогнепальне кульове поранення голови несумісне з життям.

Президент Володимир Зеленський відзначив, що він як верховний головнокомандувач, хотів би бути з солдатами і тому відправляється до місця ескалації конфлікту, де загинув військовий.

Нагадаємо: 

  • 8 квітня бойовики на сході України порушили режим припинення вогню 5 разів, 4 рази відкривали вогонь по позиціях українських захисників, смертельно поранивши бійця Об’єднаних сил, та 1 раз по цивільній інфраструктурі. 

Українська правда
Теми: ДонбасМиколаївська областьОб'єднані сили на ДонбасіООСвійна


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