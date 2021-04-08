Стало відоме ім'я 22-річного бійця, який загинув на Донбасі
У четвер в районі проведення операції об`єднаних сил загинув військовослужбовець з Миколаївщини Денис Юшко.
Джерело: пресслужба Миколаївської ОДА
Дослівно: "8 квітня при виконанні службових обов'язків, захищаючи суверенітет і територіальну цілісність України загинув матрос військової частини А2802 (36 окрема бригада морської піхоти)".
Деталі: Йдеться про жителя села Новобогданівка Миколаївського району Дениса Юшко 31.05.1998 року народження.
Хлопець отримав вогнепальне кульове поранення голови несумісне з життям.
Президент Володимир Зеленський відзначив, що він як верховний головнокомандувач, хотів би бути з солдатами і тому відправляється до місця ескалації конфлікту, де загинув військовий.
As the Supreme Commander-in-Chief, I want to be with our soldiers in the tough times in #Donbas. Going to the locations of the escalation. R.I.P. to the 23-year-old soldier who was shot last night. Ukraine 🇺🇦 needs peace and will do everything for this— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 8, 2021
Нагадаємо:
- 8 квітня бойовики на сході України порушили режим припинення вогню 5 разів, 4 рази відкривали вогонь по позиціях українських захисників, смертельно поранивши бійця Об’єднаних сил, та 1 раз по цивільній інфраструктурі.