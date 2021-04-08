Вранці на сході України вбили бійця ОС, це 11-та втрата за два тижні

Станом на 7 годину ранку 8 квітня бойовики на сході України порушили режим припинення вогню 5 разів, 4 рази відкривали вогонь по позиціях українських захисників, смертельно поранивш бійця Об’єднаних сил, та 1 раз по цивільній інфраструктурі.

Джерело: пресслужба Операції Об’єднаних сил

Деталі: Неподалік населених пунктів Піски та Водяне, що на Приазов’ї, ворог відкривав вогонь з артилерійської установки 122-го калібру, мінометів 82-го калібру та стрілецької зброї. Внаслідок ворожого вогню військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав поранення, несумісні з життям.

Також у районі населеного пункту Водяне противник здійснив артилерійський обстріл цивільної інфраструктури.

На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

Протягом минулої доби, 7 квітня, було зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Усі вони були здійснені в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Зокрема, неподалік селищ Піски та Опитне російські окупанти відкривали вогоньі з мінометів 82-го та 120-го калібру, а біля населених пунктів Гнутове, Широкине, Талаківка та Водяне, що на Приазов’ї, ворог використовував гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.

У результаті обстрілів один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав осколкове поранення. Воїну оперативно надано першу медичну допомогу та доправлено до лікувального закладу.

На обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

Дослівно: "Російсько-окупаційні війська продовжують вести обстріли позицій українських захисників, з метою подальшого звинувачення у порушенні режиму припинення вогню".

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