Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Росія перекидає в Чорне море кораблі Каспійської флотилії

Четвер, 8 квітня 2021, 14:22
Росія перекидає в Чорне море кораблі Каспійської флотилії
/function.mil.ru

Десантні й артилерійські катери Каспійської флотилії Російської Федерації здійснюють міжфлотський перехід у Чорне море під приводом навчань.

Джерело: пресслужба Південного військового округу РФ, Міноборони Росії

Дослівно: "В рамках здачі контрольної перевірки за зимовий період навчання більше 10 десантних і артилерійських катерів і суден Каспійської флотилії Південного військового округу здійснюють міжфлотський перехід із Каспійського до Чорного моря. Перед виходом із пункту базування в Махачкалі екіпажі катерів відпрацювали повний цикл базової підготовки та виконали курсові завдання в морі...

Згідно з планом здачі контрольної перевірки, екіпажі катерів КФЛ у взаємодії з силами Чорноморського флоту візьмуть участь у залікових морських навчаннях".

Деталі: При підготовці до переходу було проведено тренування з проходження вузьких ділянок і проливних зон.

Тим часом, в окупованому Криму підрозділи військової поліції та військової автомобільної інспекції ЧФ РФ провели навчання на полігоні Ангарський, тренуючись відбивати напад на колону військової техніки.

За наказом командувача військами ЮВО РФ Олександра Дворнікова для перевірки готовності до відбиття морських і повітряних десантів залучено підрозділи морської піхоти і берегових військ Чорноморського флоту РФ і Каспійської флотилії Росії.

Цьому передувало: Українська армія й незалежні експерти з кінця березня заявляють про нарощування Росією військової сили біля кордонів з Україною. У відповідь в МЗС РФ заявили про нарощування активності НАТО на території України і в Чорному морі.

Речник президента Росії Дмитро Пєсков заявляв, що Росія зосередила війська на кордоні з Україною у зв'язку з загостренням ситуації на Донбасі.

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіяЧорне мореКримвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування

Усі новини...
Росія
Ворог вночі вдарив по Кривому Рогу: пошкоджено підприємство, є постраждалий
Влада Бєлгородської області РФ заявила, що Шебекіно потрапило під артобстріл
Зеленський: Весь світ зацікавлений, щоби працював "зерновий коридор"
Останні новини
22:47
документЗаступник голови Нацполіції Тишлек повернувся до роботи після службового розслідування
22:12
Україна з наступного тижня починає роботу з ЄС для підготовки переговорів – Стефанішина
21:45
ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим
21:41
ОновленоВ Україну залетіли кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
21:35
Cruise скорочує четверту частину персоналу після інциденту з безпілотним автомобілем
21:29
Генштаб: ЗСУ знищили 2 склади окупантів, найбільше зіткнень на Авдіївському напрямку
21:02
"Київстар": Мобільний інтернет запрацював по всій Україні, але є нюанси
21:00
Фінляндія знову повністю закрила кордон з Росією
20:53
Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку
20:45
Напади на торгові судна в Червоному морі призвели до зупинки перевезень Maersk
Усі новини...
Реклама: