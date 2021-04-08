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Росія перекидає в Чорне море кораблі Каспійської флотилії

Четвер, 8 квітня 2021, 14:22

Десантні й артилерійські катери Каспійської флотилії Російської Федерації здійснюють міжфлотський перехід у Чорне море під приводом навчань.

Джерело: пресслужба Південного військового округу РФ, Міноборони Росії

Дослівно: "В рамках здачі контрольної перевірки за зимовий період навчання більше 10 десантних і артилерійських катерів і суден Каспійської флотилії Південного військового округу здійснюють міжфлотський перехід із Каспійського до Чорного моря. Перед виходом із пункту базування в Махачкалі екіпажі катерів відпрацювали повний цикл базової підготовки та виконали курсові завдання в морі...

Згідно з планом здачі контрольної перевірки, екіпажі катерів КФЛ у взаємодії з силами Чорноморського флоту візьмуть участь у залікових морських навчаннях".

Деталі: При підготовці до переходу було проведено тренування з проходження вузьких ділянок і проливних зон.

Тим часом, в окупованому Криму підрозділи військової поліції та військової автомобільної інспекції ЧФ РФ провели навчання на полігоні Ангарський, тренуючись відбивати напад на колону військової техніки.

За наказом командувача військами ЮВО РФ Олександра Дворнікова для перевірки готовності до відбиття морських і повітряних десантів залучено підрозділи морської піхоти і берегових військ Чорноморського флоту РФ і Каспійської флотилії Росії.

Цьому передувало: Українська армія й незалежні експерти з кінця березня заявляють про нарощування Росією військової сили біля кордонів з Україною. У відповідь в МЗС РФ заявили про нарощування активності НАТО на території України і в Чорному морі.

Речник президента Росії Дмитро Пєсков заявляв, що Росія зосередила війська на кордоні з Україною у зв'язку з загостренням ситуації на Донбасі.

Теми: РосіяЧорне мореКримвійна


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