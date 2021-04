Російські війська стали великим табором недалеко від кордону з Україною – розслідувачі

Група незалежних розслідувачів Conflict Intelligence Team (CIT) виявила польовий табір російських військ у Воронезькій області – за 150-250 км від українського кордону.

Джерело: CIT

Дослівно: "Пильно вивчивши свідчення прибуття військ у Воронезьку область, ми з'ясували, що вони концентруються в польовому таборі на південь від Воронежа (близько 250 кілометрів їзди від кордону з Харківською та Луганською областями України), а також, можливо, на південь від Острогожська (близько 150 кілометрів від кордону). Значна частина побаченої техніки належить до Центрального військового округу – до Воронежа вона подолала сотні і тисячі кілометрів".

Деталі: Дослідники вивчили відео в соцмережах і встановили, що військова техніка ЦВО розвантажується на станціях Масловка та Трьохсвятська в районі Воронежа. На відео видно військові танковози, що перевозять важку вогнеметну систему ВОС і бойові машини піхоти, а також стоянку техніки безпосередньо біля станції Масловка.

На інших відео видно колону БМП на танкових транспортерах і колону реактивних систем залпового вогню "Ураган".

Дослідники не змогли однозначно визначити місце розташування самого табору по фото та відео, проте вони припускають, що він розташований на північній частині військового полігону "Погоново" неподалік від Масловки.

У наметовому військовому таборі є польовий госпіталь і польова кухня.

Також повідомляється, що розслідувачі з Bellingcat і команди відеорозслідувань New York Times отримали в розпорядження супутникові знімки табору на полігоні "Погоново" на південь від Воронежа.

Журналіст Крістіан Тріберт з NYT опублікував знімки у високій роздільній здатності, на яких видно сотні одиниць військової техніки у Воронезькій області.

A new Russian Army camp was set up in the Voronezh region bordering Ukraine, @CITeam_en reports. High-resolution satellite imagery obtained by Visual Investigations indeed reveals hundreds of military vehicles at recently formed staging areas. 🛰️📸: @Maxar https://t.co/GW2p4dcxhy pic.twitter.com/GlW9u9Xb4Q