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Російські війська стали великим табором недалеко від кордону з Україною – розслідувачі

Четвер, 8 квітня 2021, 14:00
ФОТО CIT

Група незалежних розслідувачів Conflict Intelligence Team (CIT) виявила польовий табір російських військ у Воронезькій області – за 150-250 км від українського кордону.

Джерело: CIT

Дослівно: "Пильно вивчивши свідчення прибуття військ у Воронезьку область, ми з'ясували, що вони концентруються в польовому таборі на південь від Воронежа (близько 250 кілометрів їзди від кордону з Харківською та Луганською областями України), а також, можливо, на південь від Острогожська (близько 150 кілометрів від кордону). Значна частина побаченої техніки належить до Центрального військового округу – до Воронежа вона подолала сотні і тисячі кілометрів". 

 
Фото CIT

Деталі: Дослідники вивчили відео в соцмережах і встановили, що військова техніка ЦВО розвантажується на станціях Масловка та Трьохсвятська в районі Воронежа. На відео видно військові танковози, що перевозять важку вогнеметну систему ВОС і бойові машини піхоти, а також стоянку техніки безпосередньо біля станції Масловка. 

 
Фото CIT

На інших відео видно колону БМП на танкових транспортерах і колону реактивних систем залпового вогню "Ураган". 

 
Фото CIT

Дослідники не змогли однозначно визначити місце розташування самого табору по фото та відео, проте вони припускають, що він розташований на північній частині військового полігону "Погоново" неподалік від Масловки.

У наметовому військовому таборі є польовий госпіталь і польова кухня.

Також повідомляється, що розслідувачі з Bellingcat і команди відеорозслідувань New York Times отримали в розпорядження супутникові знімки табору на полігоні "Погоново" на південь від Воронежа.

Журналіст Крістіан Тріберт з NYT опублікував знімки у високій роздільній здатності, на яких видно сотні одиниць військової техніки у Воронезькій області.

Що було раніше: Група незалежних розслідувачів Conflict Intelligence Team (CIT) знайшла відео, які підтверджують, що Росія перекидає на кордон з Україною військову техніку, при цьому маскує її номерні знаки.

Передісторія: 

  • 30 березня головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак у Верховній Раді заявив, що Росія під виглядом підготовки до військових навчань "Запад 2021" стягує війська до кордону з Україною: у Брянську і Воронезьку області РФ та до окупованого Криму.
  • 1 квітня українська розвідка відзвітувала, що Росія готує масштабні провокації й може ввести бойовиків вглиб України, а президент Володимир Зеленський провів таємну нараду щодо загострення на Донбасі та можливого нападу Росії. 
  • Європейське командування збройних сил США привело війська у бойову готовність найвищого рівня після того, як 26 березня окупанти на Донбасі вбили чотирьох українських військових, а Росія почала стягувати війська до кордону з Україною.
  • Посли країн-членів НАТО 1 квітня провели термінову зустріч у Брюсселі, щоб обговорити нещодавній сплеск насильства на Донбасі та накопичення російських військ біля українських кордонів.
  • Речник президента РФ Дмитро Пєсков 2 квітня вкотре звинуватив Україну у провокаціях на Донбасі.
  • Пізніше у Кремлі заявили, що пересування російської армії уздовж кордонів з Україною не повинно викликати занепокоєння інших країн, оскільки РФ не становить загрози для них.

Теми: Росіяарміявійна


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