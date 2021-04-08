Резніков назвав умову, за якої Україна постачатиме воду в Крим

Україна готова постачати питну воду до анексованого Росією Криму, якщо міжнародні місії зафіксують можливість гуманітарної загрози українцям, які проживають на півострові.

Джерело: віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков в інтерв’ю ВВС-Україна

Пряма мова Резнікова: "Цистернами, діжками, як завгодно. Три КПВВ (контрольні пункти в'їзду і виїзду на адмінмежі з Кримом - ред.) є - Каланчак, Чонгар, Чаплинка, дороги є, повеземо.

Забезпечимо Червоний хрест - під їхнім прапором, не проблема. Людей напоїмо. Якщо дійсно моніторингова місія, міжнародна гуманітарна місія скаже: "Люди, треба допомагати".

Читайте також: Що відбувається з окупованим Кримом без дніпровської води. 13 фактів

Передісторія: