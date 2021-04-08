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Резніков назвав умову, за якої Україна постачатиме воду в Крим

Четвер, 8 квітня 2021, 19:27

Україна готова постачати питну воду до анексованого Росією Криму, якщо міжнародні місії зафіксують можливість гуманітарної загрози українцям, які проживають на півострові.

Джерело: віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков в інтерв’ю ВВС-Україна

Пряма мова Резнікова: "Цистернами, діжками, як завгодно. Три КПВВ (контрольні пункти в'їзду і виїзду на адмінмежі з Кримом - ред.) є - Каланчак, Чонгар, Чаплинка, дороги є, повеземо.

Забезпечимо Червоний хрест - під їхнім прапором, не проблема. Людей напоїмо. Якщо дійсно моніторингова місія, міжнародна гуманітарна місія скаже: "Люди, треба допомагати".

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Передісторія:

  • За прогнозом експерта Національної академії аграрних наук Михайла Яцюка, у 2021 році водосховища захопленого Росією Криму не отримаютьдодаткового живлення завдяки опадам, як на це сподіваються окупанти.
  • За даними екологів, на окупованому підострові майже вичерпались запаси питної води. При цьому дефіцит води виник через водні потреби російських військових баз та промислових об'єктів.

Теми: КримРосіявода


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