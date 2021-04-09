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Степанов озвучив дату поставки перших доз Pfizer від COVAX

П'ятниця, 9 квітня 2021, 00:26
Степанов озвучив дату поставки перших доз Pfizer від COVAX

Перша поставка вакцини від COVID-19 компанії Pfizer в рамках міжнародної ініціативи з розподілу вакцин COVAX очікується 14 квітня.

Джерело: міністр охорони здоров’я Максим Степанов на телеканалі "Україна 24"

Пряма мова Степанова: "Він (договір, підписаний між Україною і Pfizer) має всі атрибути договору щодо термінів поставки. Всі 10 млн доз будуть поставлені до кінця 2021 року. Перші поставки ми попередньо очікуємо з травня саме за цим комерційним контрактом…

До речі, Pfizer перші 117 тисяч доз – останнє – це на 14 квітня ми очікуємо поставку, згідно з офіційним повідомленням COVAX".

Деталі: Зазначається, що для вакцинації 70% дорослого населення Україні потрібно 48 млн доз вакцини від COVID-19.

Що передувало: 6 квітня стало відомо, що Україна уклала контракт із Pfizer на 10 мільйонів доз вакцини.

Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі – динаміка пандемії в інфографіці УП

Щеплювати проти COVID-19 точно будуть, питання – коли, кого і чим. Усе про вакцинацію в Україні

Передісторія:

  • Вакцина Pfizer – це так звана "генетична" вакцина, яка містить генетичні інструкції, щоб допомогти нашому імунітету захиститись від COVID-19. Раніше у в компанії заявляли, що їх вакцину треба зберігати та перевозити при температурі від -80°C  до -60 °C.
  • Вакцина ефективна на 95%. Тобто вона на 95% знижує кількість симптоматичних випадків COVID-19 у людей.
  • Міністерство охорони здоров’я зареєструвало вакцину Pfizer проти COVID-19 для екстреного медичного застосування.

"Українська правда" у Threads

Теми: вакцинація
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