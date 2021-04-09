Степанов озвучив дату поставки перших доз Pfizer від COVAX
Перша поставка вакцини від COVID-19 компанії Pfizer в рамках міжнародної ініціативи з розподілу вакцин COVAX очікується 14 квітня.
Джерело: міністр охорони здоров’я Максим Степанов на телеканалі "Україна 24"
Пряма мова Степанова: "Він (договір, підписаний між Україною і Pfizer) має всі атрибути договору щодо термінів поставки. Всі 10 млн доз будуть поставлені до кінця 2021 року. Перші поставки ми попередньо очікуємо з травня саме за цим комерційним контрактом…
До речі, Pfizer перші 117 тисяч доз – останнє – це на 14 квітня ми очікуємо поставку, згідно з офіційним повідомленням COVAX".
Деталі: Зазначається, що для вакцинації 70% дорослого населення Україні потрібно 48 млн доз вакцини від COVID-19.
Що передувало: 6 квітня стало відомо, що Україна уклала контракт із Pfizer на 10 мільйонів доз вакцини.
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Передісторія:
- Вакцина Pfizer – це так звана "генетична" вакцина, яка містить генетичні інструкції, щоб допомогти нашому імунітету захиститись від COVID-19. Раніше у в компанії заявляли, що їх вакцину треба зберігати та перевозити при температурі від -80°C до -60 °C.
- Вакцина ефективна на 95%. Тобто вона на 95% знижує кількість симптоматичних випадків COVID-19 у людей.
- Міністерство охорони здоров’я зареєструвало вакцину Pfizer проти COVID-19 для екстреного медичного застосування.