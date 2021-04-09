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В МОЗ спрогнозували майже 30 тисяч хворих на COVID-19 на добу

П'ятниця, 9 квітня 2021, 01:23
ЕЛЬДАР САРАХМАН

Протягом тижня – 10 днів в Україні може бути до 30 тисяч хворих на COVID-19 на добу.

Джерело: міністр охорони здоров’я Максим Степанов на телеканалі "1+1"

Пряма мова Степанова: "Ми очікуємо, що протягом тижня – 10 днів, ми думаємо, ми будемо ще зростати в рамках до 25-30 тисяч – виходячи з того, як розвивається епідемія".

Деталі: Степанов зазначив, що у відомстві прогнозували таке зростання через "британський штам COVID-19, який більш заразний. Також в Україні зафіксований південноафриканський штам.

За словами міністра, єдиний шлях зупинити хвилю – це дотримуватися карантинних обмежень. Зокрема, від завтра Івано-Франківська область виходить з "червоного" карантинного рівня в "жовтий". У березні кількість заповнених ліжок з киснем там становила 82,5%, а сьогодні – 38%.

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Теми: коронавірус


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