В МОЗ спрогнозували майже 30 тисяч хворих на COVID-19 на добу
Протягом тижня – 10 днів в Україні може бути до 30 тисяч хворих на COVID-19 на добу.
Джерело: міністр охорони здоров’я Максим Степанов на телеканалі "1+1"
Пряма мова Степанова: "Ми очікуємо, що протягом тижня – 10 днів, ми думаємо, ми будемо ще зростати в рамках до 25-30 тисяч – виходячи з того, як розвивається епідемія".
Деталі: Степанов зазначив, що у відомстві прогнозували таке зростання через "британський штам COVID-19, який більш заразний. Також в Україні зафіксований південноафриканський штам.
За словами міністра, єдиний шлях зупинити хвилю – це дотримуватися карантинних обмежень. Зокрема, від завтра Івано-Франківська область виходить з "червоного" карантинного рівня в "жовтий". У березні кількість заповнених ліжок з киснем там становила 82,5%, а сьогодні – 38%.
Нагадаємо:
- 4 квітня в Україні вперше за час пандемії виявили понад 20 тисяч випадків COVID-19 - 20 341 новий випадок.
- Станом на 8 квітня Україна два дні поспіль має найбільшу добову кількість смертей серед європейських країн.