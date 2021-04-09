Брата судді Вовка відправили під варту, застава — 35 млн гривень

Суд відправив брата голови Окружного адмінсуду Павла Вовка – Юрія Зонтова – під варту до 4 червня з альтернативою застави – 35 млн 185 тисяч гривень.

Джерело: засідання Вищого антикорупційного суду, що транслювалося в YouTube

Деталі: Прокурори наполягали на застосуванні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави – 70 млн гривень.

Захист просив у клопотанні відмовити. За його словами, Зонтов не буде переховуватися від слідства, він військовий, має міцні соціальні зв’язки, а все його майно та родина знаходяться в Україні.

Зонтов зазначив, що його річна зарплата становить 400 тисяч гривень, і сума застави і близько не співрозмірна з його доходами.

За версією слідства, Юрій Зонтов і ще один адвокат – Юрій Донець – на початку 2021 року запропонували "допомогти" страховій компанії "АКС Кепітал", яка наразі вже перебуває в стані припинення.

Фірма подала до Окружного адмінсуду позов проти Державної податкової служби і просить визнати протиправним та скасувати податкове повідомлення-рішення. Донець представляв інтереси компанії в суді.

Адвокатів "здав" правоохоронцям чоловік на ім'я Коваленко, який був ліквідатором "АКС Кепітал" і якого підбурювали дати хабар судді Тетяні Балась.

За твердженням слідства, Донець під час зустрічі з Коваленком запропонував йому за 100 тисяч доларів організувати рішення на користь страхової компанії. Після цього адвокат залучив свого знайомого – Зонтова, оскільки той є рідним братом голови ОАСК і може посприяти передачі хабаря. При цьому Донець нібито говорив своєму клієнту, що домовлятись із суддею будуть, в тому числі, через голову суду Павла Вовка. Коваленко у січні 2021 року написав заяву в НАБУ про підбурювання до дачі хабаря.

16 березня йому сказали, що суддя Балась попередньо погодилась ухвалити потрібне рішення за гроші.

25 березня ліквідатор страхової компанії передав Донцю перший транш у розмірі 10 тисяч доларів. 29 березня Коваленку сказали, що із суддею остаточно домовились про рішення і до 5 квітня їй треба передати залишок хабаря. За твердженням НАБУ, з 90 тисяч доларів, які Коваленко 5 квітня передав Донцю, 10 тисяч адвокат залишив собі.

Другому фігуранту продовжать обирати запобіжний захід о 8 ранку 9 квітня.

Передісторія: