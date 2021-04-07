Брата Вовка відсторонили від роботи в Службі зовнішньої розвідки
Брата голови Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка Юрія Зонтова відсторонили від роботи в Службі зовнішньої розвідки на час досудового розслідування.
Джерело: пресслужба СЗРУ, журналіст Юрій Бутусов у Facebook
Дослівно СЗРУ: "Щодо інформації у ЗМІ про причетність співробітника СЗРУ до корупції. СЗРУ сприяє НАБУ у розслідуванні щодо причетності співробітника служби до корупційних проявів.
За попередніми результатами власного розслідування, його затримання не пов’язано з діяльністю на посаді в СЗРУ.
Зазначаємо, що на період досудового розслідування фігурант відсторонений від виконання службових обов’язків у розвідувальному органі. Наголошуємо, що у Службі діє нульова толерантність до корупції. Наша принципова позиція – безкомпромісність і відкритість у боротьбі з її проявами".
Деталі: 6 квітня Бутусов повідомив, що НАБУ затримало на хабарі в $100 тис. рідного брата голови ОАСК Вовка: "Його звати Юрій Зонтов, і він заявив, що є співробітником Служби зовнішньої розвідки".
Журналіст заявив, що рідне прізвище Павла Вовка - Зонтов, Вовк - це прізвище його дружини Світлани.
Передісторія:
- 6 квітня Антикорупційні органи повідомили, що викрили на отриманні $100 тисяч хабаря двох адвокатів, які обіцяли вирішити питання в судовому позові через скандального голову ОАСК Павла Вовка. За словами НАБУ один із них - "близький родич" Вовка.
- За даними ЗМІ, це – брат Павла Вовка Юрій Зонтов.
- Сам суддя Вовк, який ігнорує повістки в суд у своїй кримінальній справі, заявив, що ніякого відношення до обшуків ні він, ні ОАСК не мають. Він назвав дії НАБУ "помстою і провокацією".
- Генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала повідомлення про підозру Зонтову та ще одному адвокату, якого НАБУ затримало при отриманні хабаря для подальшої його передачі суддям ОАСК.