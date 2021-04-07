Брата Вовка відсторонили від роботи в Службі зовнішньої розвідки

Брата голови Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка Юрія Зонтова відсторонили від роботи в Службі зовнішньої розвідки на час досудового розслідування.

Джерело: пресслужба СЗРУ, журналіст Юрій Бутусов у Facebook

Дослівно СЗРУ: "Щодо інформації у ЗМІ про причетність співробітника СЗРУ до корупції. СЗРУ сприяє НАБУ у розслідуванні щодо причетності співробітника служби до корупційних проявів.

За попередніми результатами власного розслідування, його затримання не пов’язано з діяльністю на посаді в СЗРУ.

Зазначаємо, що на період досудового розслідування фігурант відсторонений від виконання службових обов’язків у розвідувальному органі. Наголошуємо, що у Службі діє нульова толерантність до корупції. Наша принципова позиція – безкомпромісність і відкритість у боротьбі з її проявами".

Деталі: 6 квітня Бутусов повідомив, що НАБУ затримало на хабарі в $100 тис. рідного брата голови ОАСК Вовка: "Його звати Юрій Зонтов, і він заявив, що є співробітником Служби зовнішньої розвідки".

Журналіст заявив, що рідне прізвище Павла Вовка - Зонтов, Вовк - це прізвище його дружини Світлани.

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