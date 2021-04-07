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Брата Вовка відсторонили від роботи в Службі зовнішньої розвідки

Середа, 7 квітня 2021, 14:34
Брата Вовка відсторонили від роботи в Службі зовнішньої розвідки

Брата голови Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка Юрія Зонтова відсторонили від роботи в Службі зовнішньої розвідки на час досудового розслідування.

Джерело: пресслужба СЗРУ, журналіст Юрій Бутусов у Facebook

Дослівно СЗРУ: "Щодо інформації у ЗМІ про причетність співробітника СЗРУ до корупції. СЗРУ сприяє НАБУ у розслідуванні щодо причетності співробітника служби до корупційних проявів.

За попередніми результатами власного розслідування, його затримання не пов’язано з діяльністю на посаді в СЗРУ.

Зазначаємо, що на період досудового розслідування фігурант відсторонений від виконання службових обов’язків у розвідувальному органі. Наголошуємо, що у Службі діє нульова толерантність до корупції. Наша принципова позиція – безкомпромісність і відкритість у боротьбі з її проявами".

Деталі: 6 квітня Бутусов повідомив, що НАБУ затримало на хабарі в $100 тис. рідного брата голови ОАСК Вовка: "Його звати Юрій Зонтов, і він заявив, що є співробітником Служби зовнішньої розвідки".

Журналіст заявив, що рідне прізвище Павла Вовка - Зонтов, Вовк - це прізвище його дружини Світлани.

Передісторія:

  • 6 квітня Антикорупційні органи повідомили, що викрили на отриманні $100 тисяч хабаря двох адвокатів, які обіцяли вирішити питання в судовому позові через скандального голову ОАСК Павла Вовка. За словами НАБУ один із них - "близький родич" Вовка.
  • За даними ЗМІ, це – брат Павла Вовка Юрій Зонтов.
  • Сам суддя Вовк, який ігнорує повістки в суд у своїй кримінальній справі, заявив, що ніякого відношення до обшуків ні він, ні ОАСК не мають. Він назвав дії НАБУ "помстою і провокацією".
  • Генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала повідомлення про підозру Зонтову та ще одному адвокату, якого НАБУ затримало при отриманні хабаря для подальшої його передачі суддям ОАСК.

Українська правда

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Теми: Павло Вовк розвідкаНАБУкорупція
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