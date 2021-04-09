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Кличко про локдаун у столиці: “Не виключаємо більш жорстких обмежень”

П'ятниця, 9 квітня 2021, 04:30
Кличко про локдаун у столиці: “Не виключаємо більш жорстких обмежень”

У разі зростання захворюваності на коронавірус у столиці можуть посилити карантинні обмеження.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко на телеканалі "1+1"

Пряма мова: "Цифри (щодо захворюваності) дуже не оптимістичні. Ми сподіваємося, що наступного тижня вони зменшаться. Якщо ні… Якщо цифри збільшаться, ми будемо впевнені в тому, що можемо говорити про продовження локдауну і про те, що ми не виключаємо більш жорсткі обмеження.

Через тиждень ми будемо мати, я сподіваюся, позитивну динаміку щодо зниження захворюваності".

Деталі: На питання, чи можуть у столиці запровадити комендантську годину, Кличко відповів, що це повноваження Верховної Ради, а не міста.

Нагадаємо: 19 березня Київ опинився у "червоній" карантинній зоні. В місті запровадили майже всі обмеження, які вимагає цей рівень епідеміологічної небезпеки, але громадський транспорт, школи та дитячі садочки все ще працювали. Однак, з 5 до 16 квітня у столиці посилили карантинні обмеження:

  • всі школи і дитячі садочки закриті;
  • увесь громадський транспорт працює за спецперепустками пасажирів;
  • припинена робота продуктових ярмарків.

"Українська правда" у Threads

Теми: Київкарантинкоронавірус
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