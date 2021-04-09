На шафовій фабриці в Техасі сталася стрілянина: одна людина загинула, 5 поранених

На фабриці з виробництва шаф Kent Moore Cabinets у Браяні, штат Техас (США), сталася стрілянина: одна людина загинула, ще п’ятеро отримали поранення.

Джерело: ABC News, USA Today

Деталі: За словами начальника поліцейського управління Браяна Еріка Буське, чотири людини важко поранені і доставлені в лікарню Святого Йосипа. Ще одна людина госпіталізована з некритичними травмами.

Одна жертва загинула на місці.

Поліція повідомила, що єдиний підозрюваний знаходиться під вартою. За словами Буське, ця людина є співробітником компанії.

Зазначається, що стрілянина в Браяні сталася наступного дня після того, як в результаті перестрілки в Рок-Гіллі, Південна Кароліна, загинули шестеро людей.

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