На шафовій фабриці в Техасі сталася стрілянина: одна людина загинула, 5 поранених
П'ятниця, 9 квітня 2021, 06:20
На фабриці з виробництва шаф Kent Moore Cabinets у Браяні, штат Техас (США), сталася стрілянина: одна людина загинула, ще п’ятеро отримали поранення.
Деталі: За словами начальника поліцейського управління Браяна Еріка Буське, чотири людини важко поранені і доставлені в лікарню Святого Йосипа. Ще одна людина госпіталізована з некритичними травмами.
Одна жертва загинула на місці.
Поліція повідомила, що єдиний підозрюваний знаходиться під вартою. За словами Буське, ця людина є співробітником компанії.
Зазначається, що стрілянина в Браяні сталася наступного дня після того, як в результаті перестрілки в Рок-Гіллі, Південна Кароліна, загинули шестеро людей.
Нагадаємо:
- 17 березня в салонах в американській Атланті та передмісті сталися три стрілянини, у результаті яких загинули щонайменше семеро людей.
- 23 березня озброєний чоловік відкрив вогонь у супермаркеті в американському місті Боулдер, вбивши 10 осіб, включно із поліцейським.