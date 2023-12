Вдруге за тиждень у США сталася масова стрілянина

Озброєний чоловік відкрив вогонь у супермаркеті в американському місті Боулдер, вбивши 10 осіб, включно із поліцейським.

Джерело: Reuters

Деталі: Поліція поки не розкриває всіх деталей трагедії та мотивів цього вчинку. Проте відомо, що коли стрілок посеред дня почав вести вогонь, то люди в паніці намагались покинути магазин, утворивши на виході великий натовп.

Серед загиблих також є 51-річний поліцейський, який перший прибув на місце події.

Підозрюваного затримали, але допоки не надали про нього будь-яких даних. На записах з камер спостереження видно, як бородатого чоловіка без сорочки вивели із магазину в наручниках, а потім перемістили у машину швидкої допомоги.

Authorities responded to what they said was an active shooter at a supermarket in #Boulder, #Colorado. A man was taken out of the store in handcuffs by police. #Columbine #GunControl #GunControlNow #shooting #BoulderColorado #BoulderStrong #BoulderShooting pic.twitter.com/DESBGGEmq1