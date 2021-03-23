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Вдруге за тиждень у США сталася масова стрілянина

Вівторок, 23 березня 2021, 06:25
Фото: AP

Озброєний чоловік відкрив вогонь у супермаркеті в американському місті Боулдер, вбивши 10 осіб, включно із поліцейським. 

Джерело: Reuters 

Деталі: Поліція поки не розкриває всіх деталей трагедії та мотивів цього вчинку. Проте відомо, що коли стрілок посеред дня почав вести вогонь, то люди в паніці намагались покинути магазин, утворивши на виході великий натовп. 

Серед загиблих також є 51-річний поліцейський, який перший прибув на місце події. 

Підозрюваного затримали, але допоки не надали про нього будь-яких даних. На записах з камер спостереження видно, як бородатого чоловіка без сорочки вивели із магазину в наручниках, а потім перемістили у машину швидкої допомоги. 

Що передувало: 17 березня в салонах в американській Атланті та передмісті сталися три стрілянини, у результаті яких загинули щонайменше семеро людей.

Українська правда
Теми: СШАкримінал


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