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Рейтинг партій: у Раду змогли б пройти лише 4 політсили

П'ятниця, 9 квітня 2021, 10:58
Рейтинг партій: у Раду змогли б пройти лише 4 політсили
Фото з сайту ВР

Якби вибори до Верховної Ради проходили найближчим часом, то до парламенту пройшли б чотири партії, при цьому рейтинг дещо зріс лише у лідера – "Слуги народу".

Джерело: результати опитування Соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 6-7 квітня

Дослівно: "У парламентському рейтингу лідирує партія "Слуга народу" (22,9% серед тих, хто визначився і має намір проголосувати)". 

 

Деталі: За партію "Європейська солідарність" готові віддати голоси 14,6%, за партію "Опозиційна платформа – За життя" – 14,2%, за партію "Батьківщина" – 12,9%. 

 

Партію "Сила і честь" наразі підтримують 4,7%, Радикальну партію – 4,4%, "Українську стратегію Гройсмана" – 4,3%, партію Мураєва "Наші" – 3,5%, "УДАР" – 3,4%, партію "Свобода" – 3,4%, партію Шарія – 3,4%, партію "Голос" – 2,6% та партію "Самопоміч" – 2,4%.

Дослідження тривало 6-7 квітня. Методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера опитали 2500 респондентів у віці від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2% 

Передісторія:

  • Згідно з березневим опитуванням "Рейтинга", в Раду проходили 6 партій: "Слуга народу" (20,8% серед тих, хто визначився і має намір проголосувати)", "Європейська солідарність" (15%), "Опозиційна платформа – За життя" (14,8%), "Батьківщина" (12,4%), "Сила і честь" (5%) та "Українська стратегія Гройсмана" (5%).

Українська правда

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Теми: Верховна Радасоціологіярейтингпартії
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