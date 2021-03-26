В Раду могли б потрапити 6 партій, рейтинг лідерів дещо зріс

Якби вибори до Верховної Ради мали відбутися найближчим часом, то до парламенту пройшли б шість партій, при цьому рейтинг лідерів дещо зріс, порівняно з початком березня.

Джерело: результати опитування Соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 23-24 березня

Дослівно: "У парламентському рейтингу лідирує партія "Слуга народу" (20,8% серед тих, хто визначився і має намір проголосувати)".

Деталі: За партію "Європейська солідарність" готові віддати голоси 15%, за партію "Опозиційна платформа – За життя" – 14,8%, партію "Батьківщина" – 12,4%.

Партію "Сила і честь" підтримують 5%, партію "Українська стратегія Гройсмана" – 5%.

Готові проголосувати за Радикальну партію – 4,6%, за партію "Голос" – 3,5%, партію "УДАР" – 3,2%, партію "Наші" – 3,1%, партію Шарія – 2,9%, партію "Свобода" – 2,9%, "За майбутнє" – 2,4%, "Народний фронт" – 2%.

Дослідження тривало з 23 по 24 березня. Методом телефонних інтерв'ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів опитали 2500 респондентів у віці від 18 років і старше в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95 не більше 2%.