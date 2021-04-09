У Києві знову 48 смертей від COVID і антирекорд хворих серед медиків

За добу 8 квітня у столиці підтвердили коронавірус у 1864 киян, 48 людей померли.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко на онлайн-брифінгу 9 квітня

Пряма мова: "Динаміка захворюваності в Києві, як і в Україні загалом, невтішна. Кількість хворих на коронавірус та госпіталізованих пацієнтів не зменшується. Минулої доби в місті виявили 1864 інфікованих. Померли 48 людей – 31 жінка та 17 чоловіків.

Захворіли, зокрема, 62 медики. Це найбільша кількість хворих за добу медпрацівників від початку пандемії".

Деталі: Серед нових хворих: 1087 жінок віком від 18 до 90 років і 25 дівчаток від 1 до 15 років, а також 732 чоловіки віком від 18 до 86 років і 20 хлопчиків від 7 місяців до 16 років.

156 хворих на COVID-19 госпіталізували. Також поклали до медзакладів 479 хворих з підозрою на коронавірус та пневмоніями.

Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському (423), Дарницькому (363) та Дніпровському (269) районах.

Усього за період пандемії у столиці вже 174 267 підтверджених випадків захворювання на коронавірус, 3797 осіб померли. Подолали вірус 110 137 людей, з них 688 за минулу добу.

На сьогодні у медзакладів столиці лікуються 4633 хворих на коронавірус, з них 43 дитини. 3240 пацієнтів перебувають у важкому стані, 3885 отримують кисневу підтримку, 76 хворих – під апаратами ШВЛ.

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