Антирекорди в Києві: більше 2 тисяч випадків COVID і 50 смертей

У Києві за добу 2 квітня виявили рекордні 2053 випадки коронавірусу, померло 50 хворих.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Telegram

Деталі: Госпіталізовано за добу 240 хворих на COVID-19 (також антирекорд) і 394 пацієнти з підозрою на коронавірус та пневмоніями.

Одужали 696 осіб.

Найбільше випадків захворювання за добу виявили у Дарницькому (812), Деснянському (384) та Голосіївському (195) районах.

Серед нових хворих – 1069 жінок віком від 18 до 99 років, 841 чоловік віком від 18 до 88 років, 75 дівчаток від 7 місяців до 17 років та 68 хлопчиків від 2 місяців до 17 років.

Загалом з початку пандемії у столиці підтвердили 166 658 випадків коронавірусу, померло 3545 хворих, одужало 107 484 осіб.

Передісторія:

23 березня у Києві померли 49 людей від COVID, це була найбільша кількість смертей за добу з початку пандемії.

1 квітня госпіталізували 189 хворих на коронавірус – це була найбільша кількість за увесь період пандемії.

З 5 квітня у столиці не будуть працювати школи та дитячі садочки, а в громадський транспорт пускатимуть тільки за спецперепустками.

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