Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На Франківщині переповнені лікарні: люди лежать у коридорах

Вівторок, 2 березня 2021, 11:21
На Франківщині переповнені лікарні: люди лежать у коридорах

В Івано-Франківській області переповнені лікарні, які приймають хворих на коронавірус, пацієнти лежать у коридорах.  

Джерело: керівниця Управління охорони здоров’я міської ради Марія Бойко, Укрінформ

Пряма мова: "І в першій міській клінічній лікарні, й у Центральній міській клінічній люди лежать у коридорах. Ми позабирали всі ліжка: старі і списані, зважаючи на ситуацію. Реально - лікарні заповнені.

Це означає, що на ліжка, які призначались для пацієнтів з хірургічною і травматичною патологією, поклали хворих на коронавірус".

Деталі: За її словами, хворі продовжують надходити.

Зокрема, за минулу добу до ЦМКЛ госпіталізували 49 пацієнтів, 2 з них - у дуже важкому стані.

Вона додала, що в усіх закладах реанімації заповнені.

Знати більше: "Краще б вони всі курорти закрили на січневий локдаун". Як Франківщина переживає спалах COVID-19

COVID-19 в Україні та в світі – динаміка пандемії в інфографіці УП

Нагадаємо: 

  • Івано-Франківська область є лідером антирейтингу за добовим приростом хворих на COVID-19. В області переповнені лікарні, передбачені для пацієнтів із коронавірусом. На Прикарпатті запровадили карантинні обмеження "червоного рівня" епідемічної небезпеки.
  • В Івано-Франківській, Чернівецькій та Закарпатській областях на тиждень призупинять роботу розважальної інфраструктури і всіх закладів громадського харчування.
  • Там же через загострення епідеміологічної ситуації з коронавірусом державна служба з надзвичайних ситуацій розгорнула мобільний шпиталь для хворих на COVID-19.

"Українська правда" у Threads

Теми: Івано-Франківська областьCovid-2019коронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування

ЄС готує транш у 1,5 млрд євро для України "найближчими днями"

відеоДепутат сільради на Закарпатті міг кинути гранати через суперечку про надбавки голові

МЗС про €50 млрд ЄС для України: Принципове рішення досягнуто

"Не єдина брехня Путіна": у ГУР озвучили свої дані про кількість російських солдатів в Україні

Усі новини...
Івано-Франківська область
На Говерлі блискавка вбила чоловіка й дівчинку
На Прикарпатті через негоду розмило дороги
"Їдь у свій Бахмут": у "Буковелі" чоловік образив військового на реабілітації
Останні новини
18:36
ТОК-ШОУ УП: Історичне рішення ЄС. Турне Зеленського. Ракетний терор РФ. Відкриті декларації
18:34
фотоУ Португалії знайшли рідкісного павука, якого не бачили 92 роки
18:33
відеоУ російському Курську лунають вибухи, губернатор повідомляє про БпЛА
18:13
CNN: За президентства Трампа з Білого дому зник секретний звіт про втручання Росії у вибори
18:12
У Кропивницькому районі працювала ППО, збили ворожу ракету
18:10
Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони
18:10
40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування
17:55
Зеленський нагадав місцевим чиновникам: Головне завдання - оборона держави
17:54
ФОТОВтрачена цінність: у Римі після 50 років занепаду відкрили палац Тиберія
17:51
Шмигаль анонсував напрямки інтеграції з ЄС на 2024 рік
Усі новини...
Реклама: