На Франківщині переповнені лікарні: люди лежать у коридорах
В Івано-Франківській області переповнені лікарні, які приймають хворих на коронавірус, пацієнти лежать у коридорах.
Джерело: керівниця Управління охорони здоров’я міської ради Марія Бойко, Укрінформ
Пряма мова: "І в першій міській клінічній лікарні, й у Центральній міській клінічній люди лежать у коридорах. Ми позабирали всі ліжка: старі і списані, зважаючи на ситуацію. Реально - лікарні заповнені.
Це означає, що на ліжка, які призначались для пацієнтів з хірургічною і травматичною патологією, поклали хворих на коронавірус".
Деталі: За її словами, хворі продовжують надходити.
Зокрема, за минулу добу до ЦМКЛ госпіталізували 49 пацієнтів, 2 з них - у дуже важкому стані.
Вона додала, що в усіх закладах реанімації заповнені.
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Нагадаємо:
- Івано-Франківська область є лідером антирейтингу за добовим приростом хворих на COVID-19. В області переповнені лікарні, передбачені для пацієнтів із коронавірусом. На Прикарпатті запровадили карантинні обмеження "червоного рівня" епідемічної небезпеки.
- В Івано-Франківській, Чернівецькій та Закарпатській областях на тиждень призупинять роботу розважальної інфраструктури і всіх закладів громадського харчування.
- Там же через загострення епідеміологічної ситуації з коронавірусом державна служба з надзвичайних ситуацій розгорнула мобільний шпиталь для хворих на COVID-19.