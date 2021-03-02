На Франківщині переповнені лікарні: люди лежать у коридорах

В Івано-Франківській області переповнені лікарні, які приймають хворих на коронавірус, пацієнти лежать у коридорах.

Джерело: керівниця Управління охорони здоров’я міської ради Марія Бойко, Укрінформ

Пряма мова: "І в першій міській клінічній лікарні, й у Центральній міській клінічній люди лежать у коридорах. Ми позабирали всі ліжка: старі і списані, зважаючи на ситуацію. Реально - лікарні заповнені.

Це означає, що на ліжка, які призначались для пацієнтів з хірургічною і травматичною патологією, поклали хворих на коронавірус".

Деталі: За її словами, хворі продовжують надходити.

Зокрема, за минулу добу до ЦМКЛ госпіталізували 49 пацієнтів, 2 з них - у дуже важкому стані.

Вона додала, що в усіх закладах реанімації заповнені.

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