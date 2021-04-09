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ВООЗ бачить шокуючу нерівність між вакцинаціями у бідних і багатих країнах

П'ятниця, 9 квітня 2021, 20:07
ВООЗ бачить шокуючу нерівність між вакцинаціями у бідних і багатих країнах

Серед країн світу спостерігається вкрай нерівномірний розподіл вакцини від коронавирусу, який визначається рівнем доходів конкретної держави.

Джерело: "Інтерфакс-Україна", який наводить заяву гендиректора Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедроса Адханома Гебрейесуса.

Пряма мова: "Понад 700 млн доз вакцин від COVID-19 були розподілені в глобальному масштабі, але понад 87% з них пішли в країни з високим або середнім рівнями доходів, а в той же час в країни з низьким рівнем доходом - лише 0,2%".

"В середньому в країнах з високим рівнем доходів майже один з чотирьох отримав вакцину проти COVID-19. У країнах з низькими доходами це один з більш ніж 500".

Деталі: Гендиректор ВООЗ розповів, що зараз 194 країни світу приступили до вакцинації проти коронавируса, 26 - ні, хоча 17 з них отримали препарати. Проте Гебрейесус уточнив, що "в розподілі вакцин зберігається шокуючий дисбаланс".

Він зазначив, що через міжнародну програму COVAX за останні шість тижнів в більш ніж 100 країн надійшло понад 38 млн доз вакцин. Однак план виявився виконаний менш ніж на 50%.

Передісторія:

  • Станом на 9 квітня в Україні вакцинувалося трохи більше 350 тисяч людей.

"Українська правда" в Threads

Теми: вакцинаціяУкраїна
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