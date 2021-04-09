ВООЗ бачить шокуючу нерівність між вакцинаціями у бідних і багатих країнах
Серед країн світу спостерігається вкрай нерівномірний розподіл вакцини від коронавирусу, який визначається рівнем доходів конкретної держави.
Джерело: "Інтерфакс-Україна", який наводить заяву гендиректора Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедроса Адханома Гебрейесуса.
Пряма мова: "Понад 700 млн доз вакцин від COVID-19 були розподілені в глобальному масштабі, але понад 87% з них пішли в країни з високим або середнім рівнями доходів, а в той же час в країни з низьким рівнем доходом - лише 0,2%".
"В середньому в країнах з високим рівнем доходів майже один з чотирьох отримав вакцину проти COVID-19. У країнах з низькими доходами це один з більш ніж 500".
Деталі: Гендиректор ВООЗ розповів, що зараз 194 країни світу приступили до вакцинації проти коронавируса, 26 - ні, хоча 17 з них отримали препарати. Проте Гебрейесус уточнив, що "в розподілі вакцин зберігається шокуючий дисбаланс".
Він зазначив, що через міжнародну програму COVAX за останні шість тижнів в більш ніж 100 країн надійшло понад 38 млн доз вакцин. Однак план виявився виконаний менш ніж на 50%.
Передісторія:
- Станом на 9 квітня в Україні вакцинувалося трохи більше 350 тисяч людей.