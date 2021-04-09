Через три тижні після рішення РНБО: Зеленський підписав санкції проти Януковича і Ко

Президент Володимир Зеленський 9 квітня увів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо персональних санкцій проти експрезидента-втікача Віктора Януковича та його поплічників.

Джерело: указ президента

Дослівно: "Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 19 березня 2021 року "Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".

Деталі: 8 квітня повідомлялось, що президент Володимир Зеленський досі не ввів в дію санкції проти Віктора Януковича, а також чиновників і бізнесменів часів його президентства, ініційовані Радою нацбезпеки і оборони ще 19 березня.

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