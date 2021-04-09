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Через три тижні після рішення РНБО: Зеленський підписав санкції проти Януковича і Ко

П'ятниця, 9 квітня 2021, 23:08

Президент Володимир Зеленський 9 квітня увів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо персональних санкцій проти експрезидента-втікача Віктора Януковича та його поплічників. 

Джерело: указ президента

Дослівно: "Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 19 березня 2021 року "Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".

Деталі: 8 квітня повідомлялось, що президент Володимир Зеленський досі не ввів в дію санкції проти Віктора Януковича, а також чиновників і бізнесменів часів його президентства, ініційовані Радою нацбезпеки і оборони ще 19 березня.

Передісторія:

  • 19 березня РНБО повідомила, що запровадила максимальний обсяг санкцій проти низки колишніх українських політиків і силовиків, які в переважній своїй більшості тепер мають громадянство Росії.
  • Під нові санкції потрапили, зокрема, експрезидент Віктор Янукович, колишні прем’єр-міністр Микола Азаров, міністр оборони Павло Лебедєв, міністр освіти Дмитро Табачник, генеральний прокурор Віктор Пшонка, наближений до Януковича бізнесмен Сергій Курченко та інші. Загалом 27 осіб.

Українська правда
Теми: санкціїЗеленськийЯнуковичРНБО


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