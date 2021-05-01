США запроваджують обмеження на подорожі з Індії

Із 4 травня Сполучені Штати обмежують поїздки з Індії через спалах коронавірусу.

Джерело: Прес-секретар Білого дому Джен Дженніфер Псакі, цитує Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "Ці обмеження будуть діяти в зв'язку з надзвичайно високим рівнем захворюваності COVID-19 і поширенням численних штамів".

Деталі: Рішення адміністрації президента США Джо Байдена прийнято на основі рекомендації американського Центру з контролю і профілактики захворювань.

Очікується, що ці обмеження не торкнуться американських громадян, які повертаються на батьківщину.

Нагадаємо: На Індію припадає більше третини всіх нових хворих на коронавірус у світі.

За добу 29 квітня в Індії зафіксували понад 386 тисяч нових інфікувань.