Україна 2-га в Європі за добовою смертністю від COVID-19
За минулу добу у світі діагностували понад 891 тисячу нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше хворих виявили в Індії, Бразилія і США, Україна займає 11 місце у світі, 4 в Європі.
Джерело: дані сайту Worldometers
Деталі: Зокрема, в Індії зафіксували понад 386 тисяч нових інфікувань, у Бразилії – понад 69 тисяч, а у США – понад 59 тисяч випадків.
Окрім того, понад 37 тисячі хворих зареєстрували у Туреччині, а у Франції – понад 26 тисяч нових випадків. Далі за кількістю хворих у рейтингу знаходяться Аргентина та Німеччина.
Україна серед країн світу займає 11 місце за кількістю нових інфікувань, серед країн Європи – 4 позицію.
У світі померли за добу 15 124 осіб, у яких підтвердили коронавірус.
За добовою смертністю Україна 7 у світі і 2 в Європі.
За весь час пандемії вилікувались від недуги 128 510 721 особа. Наразі нараховується понад 19 млн активних випадків захворювання.
З початку пандемії підтверджено 3 178 655 смерті від COVID-19.
Передісторія:
- За добу 28 квітня в Україні діагностували 11 627 випадків захворювання на COVID-19, при цьому 387 хворих померли, а 18 442 особи одужали.
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