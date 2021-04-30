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Україна 2-га в Європі за добовою смертністю від COVID-19

П'ятниця, 30 квітня 2021, 05:43
Україна 2-га в Європі за добовою смертністю від COVID-19

За минулу добу у світі діагностували понад 891 тисячу нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше хворих виявили в Індії, Бразилія і США, Україна займає 11 місце у світі, 4 в Європі.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Зокрема, в Індії зафіксували понад 386 тисяч нових інфікувань, у Бразилії – понад 69 тисяч, а у США – понад 59 тисяч випадків.

Окрім того, понад 37 тисячі хворих зареєстрували у Туреччині, а у Франції – понад 26 тисяч нових випадків. Далі за кількістю хворих у рейтингу знаходяться Аргентина та Німеччина.

Україна серед країн світу займає 11 місце за кількістю нових інфікувань, серед країн Європи – 4 позицію.

 
 

У світі померли за добу 15 124 осіб, у яких підтвердили коронавірус.

За добовою смертністю Україна 7 у світі і 2 в Європі.

За весь час пандемії вилікувались від недуги 128 510 721 особа. Наразі нараховується понад 19 млн активних випадків захворювання.

З початку пандемії підтверджено 3 178 655 смерті від COVID-19.

Передісторія:

  • За добу 28 квітня в Україні діагностували 11 627 випадків захворювання на COVID-19, при цьому 387 хворих померли, а 18 442 особи одужали.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Українська правда

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Теми: коронавірус
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