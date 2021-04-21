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На Індію припадає більше третини всіх нових хворих на коронавірус у світі

Середа, 21 квітня 2021, 07:01
На Індію припадає більше третини всіх нових хворих на коронавірус у світі

19 квітня у світі виявили 825 057 нових заражень COVID-19.

Джерело: Worldometers

Деталі: Зокрема, в Індії – 294 290 нових хворих. 73 172 – у Бразилії,  а 61 028 – у Туреччині.

Крім того, 60 317 осіб захворіли в США. У Франції -  43 098.

Україна, де зафіксували 8 940 нових хворих, на 13 місці у світі – між Польщею (9 246) та (8 208). Серед європейських країн Україна – на 5 місці за цим показником.

 
 

13 905 людей у світі померли від коронавірусу. За щоденною кількістю смертей Україна 11-та у світі і 5-та в Європі.

У світі хворіють 18,3 млн, але одужали - 122,1 млн.

Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі – динаміка пандемії в інфографіці УП

Нагадаємо: 19 квітня в Україні зафіксували 8 940 нових випадків COVID-19. Госпіталізували 2 042 особи, померли 367 хворих, одужали 12 075 осіб.

Українська правда

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Теми: коронавірус
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