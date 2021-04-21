На Індію припадає більше третини всіх нових хворих на коронавірус у світі
19 квітня у світі виявили 825 057 нових заражень COVID-19.
Джерело: Worldometers
Деталі: Зокрема, в Індії – 294 290 нових хворих. 73 172 – у Бразилії, а 61 028 – у Туреччині.
Крім того, 60 317 осіб захворіли в США. У Франції - 43 098.
Україна, де зафіксували 8 940 нових хворих, на 13 місці у світі – між Польщею (9 246) та (8 208). Серед європейських країн Україна – на 5 місці за цим показником.
13 905 людей у світі померли від коронавірусу. За щоденною кількістю смертей Україна 11-та у світі і 5-та в Європі.
У світі хворіють 18,3 млн, але одужали - 122,1 млн.
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Нагадаємо: 19 квітня в Україні зафіксували 8 940 нових випадків COVID-19. Госпіталізували 2 042 особи, померли 367 хворих, одужали 12 075 осіб.