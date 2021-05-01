Пентагон зупиняє зведення стіни на кордоні з Мексикою

Адміністрація президента Штатів Джо Байдена зупиняє будівництво частин стіни на кордоні з Мексикою, оплачене з військового бюджету.

Джерело: DW, Reuters

Пряма мова представника Пентагону Джамала Брауна: "Міністерство оборони продовжує скасовувати всі проекти будівництва прикордонних загороджень, оплачені за рахунок коштів, спочатку призначених для інших військових місій і функцій, таких як школи для дітей військовослужбовців, зарубіжні проекти військового будівництва в країнах-партнерах, а також обладнання Національної гвардії і резерву".

Деталі: Браун заявив, що повернуті кошти будуть використані для раніше запланованих військових будівельних проєктів.

Не одразу було зрозуміло, яку суму повернуть військовим, але, ймовірно, це буде кілька мільярдів доларів.

Чи будуть також припинені роботи зі зведення стіни на кордоні, які оплачуються з інших бюджетів, наприклад засобів міністерства внутрішньої безпеки США, поки не зрозуміло.

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