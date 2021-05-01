Пентагон зупиняє зведення стіни на кордоні з Мексикою
Адміністрація президента Штатів Джо Байдена зупиняє будівництво частин стіни на кордоні з Мексикою, оплачене з військового бюджету.
Пряма мова представника Пентагону Джамала Брауна: "Міністерство оборони продовжує скасовувати всі проекти будівництва прикордонних загороджень, оплачені за рахунок коштів, спочатку призначених для інших військових місій і функцій, таких як школи для дітей військовослужбовців, зарубіжні проекти військового будівництва в країнах-партнерах, а також обладнання Національної гвардії і резерву".
Деталі: Браун заявив, що повернуті кошти будуть використані для раніше запланованих військових будівельних проєктів.
Не одразу було зрозуміло, яку суму повернуть військовим, але, ймовірно, це буде кілька мільярдів доларів.
Чи будуть також припинені роботи зі зведення стіни на кордоні, які оплачуються з інших бюджетів, наприклад засобів міністерства внутрішньої безпеки США, поки не зрозуміло.
Передісторія:
- Президент США Дональд Трамп вимагав виділити майже 6 млрд доларів на фінансування стіни на кордоні з Мексикою, а демократи в Конгресі категорично відкидають цю пропозицію.
- Через розбіжності між демократами і республіканцями про плани президента США побудувати стіну на кордоні з Мексикою в ніч на 22 грудня 2018 року в США почався "шатдаун", що став найдовшим в історії країни.
- 25 січня Трамп підписав законопроект про припинення "шатдауну" на 3 тижні - до 15 лютого.
- На початку вересня 2019 року повідомлялося, що президент Дональд Трамп вклав $771 млн, передбачених для стримування Росії в Європі, у будівництво стіни на кордоні з Мексикою.