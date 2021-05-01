Путін ввів штрафи за цитування ЗМІ-"іноагентів" без зазначення статусу

У Росії штрафуватимуть за незгадування про статус "ЗМІ – іноземних агентів" при цитуванні повідомлень цих ЗМІ в інших засобах масової інформації. Такі правки до законодавства підписав російський президент Володимир Путін.

Джерело: "Радіо Свобода"

Деталі: Штрафи можуть накласти на журналістів або редакції ЗМІ, які не вказали в публікаціях в інтернеті на статус цитованих ними "ЗМІ – іноземних агентів".

На звичайних користувачів інтернету норма про штрафи поки що не поширюється. Для юридичних осіб максимальна сума штрафу – 50 тисяч рублів (нині це близько 18,5 тисяч гривень).

Раніше були запроваджені штрафи за незгадування статусу інших категорій "іноземних агентів", зокрема некомерційних організацій і фізичних осіб, яким російська влада надала такий статус.

Закон, який підписав Путін, також передбачає штраф до 30 тисяч рублів (нині 11,1 тисячі гривень) для громадян, які незаконно видають себе за журналістів на масових заходах.

У реєстрі так званих "ЗМІ – іноземних агентів" в Росії станом на 30 квітня – 18 позицій, серед них "Радіо Свобода", а також п’ять громадян Росії – фізичних осіб.

Кілька днів тому до реєстру додали й зареєстроване в Латвії інтернет-видання "Медуза".

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