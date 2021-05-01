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COVID в Україні: за добу 351 смерть і майже 15 тисяч одужань

Субота, 1 травня 2021, 08:25
COVID в Україні: за добу 351 смерть і майже 15 тисяч одужань

За минулу добу, 30 квітня, в Україні виявили 8549 нових випадків COVID-19, померли 351 хворий, одужало 14 956 осіб.

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook

Деталі: Госпіталізовано у п'ятницю 3 051 особу.

Серед нових хворих – 374 дитини та 145 медпрацівників.

За добу здійснено 83 336 тестувань, зокрема методом ПЛР – 37 455, методом ІФА – 13 016, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 32 865.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (745), Харківській (730), м Київ (671), Донецькій (570) та Черкаській (537) областях.

30 квітня проти COVID-19 було щеплено 49 985 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 752 295 людей, з них отримали 1 дозу – 752 293 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 260 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).

Що передувало: За добу 29 квітня в Україні діагноз COVID-19 підтвердили 10 072 особам, госпіталізували  3 117 хворих, померли 307 осіб, одужали 20 192 особи.

Станом на 1 травня Україна серед країн світу займає 11 місце за кількістю нових інфікувань, серед країн Європи – 4 позицію.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Українська правда
Теми: коронавірус
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