У Києві 671 новий випадок COVID і 35 смертей

У Києві 30 квітня зафіксували 671 випадок коронавірусу, 35 хворих померли і 457 одужали.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Telegram

Деталі: Госпіталізовано за добу 69 хворих на коронавірус і 210 хворих із підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому (201), Святошинському (88) та в Деснянському (80) районах.

Серед нових хворих - 375 жінок віком від 18 до 95 років, 279 чоловіків віком від 18 до 94 років, 6 дівчаток від 4 до 17 років та 11 хлопчиків від 1 до 14 років.

Що передувало: За минулу добу, 30 квітня, в Україні виявили 8549 нових випадків COVID-19, померли 351 хворий, одужало 14 956 осіб.

Станом на 1 травня Україна серед країн світу займає 11 місце за кількістю нових інфікувань, серед країн Європи – 4 позицію.

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