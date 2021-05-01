Організатор "тітушок" Майдану Юрій Крисін отримав нову підозру за дії у тюрмі
Юрій Крисін, засуджений за організацію нападу на журналіста В'ячеслава Веремія у 2014 році та обвинувачений в організації "тітушок" за часів Майдану, отримав нову підозру за місцем відбування покарання.
Джерело: hromadske з посиланням на речницю Департаменту стратегічних розслідувань Наталію Калиновську
Деталі: Слідчі підозрюють його, двох "смотрящих" та спільника у тероризуванні в'язнів Торецької виправної колонії.
За даними слідства, "кримінальний авторитет" на прізвисько "Шкаф" - Юрій Крисін - разом з двома "смотрящими" в колонії та ще одним ув’язненим організував протиправні дії.
Дослівно поліція: "Зловмисники тероризували двох інших утриманців колонії, змушуючи їх дотримуватися "злодійських законів", підкорюватися злочинному впливу, конфліктувати з адміністрацією установи та збирати кошти в так званий "общак".
Додатково: За даними слідства, для здійснення тиску "авторитети" нанесли двом в’язням тілесні ушкодження.
У Дарницькому суді Крисіну інкримінують злочини за п'ятьма статтями, зокрема катування та пособництво у вчиненні злочину.
29 квітня слідчі повідомили про підозри всім чотирьом "авторитетам". Їм інкримінують ст. 392 Кримінального кодексу України за тероризування засуджених. У разі доведенні вини їм загрожує до 10 років позбавлення волі.
Адвокат Юрія Крисіна Ігор Василенко у коментарі зазначив, що він наразі не обізнаний стосовно цієї ситуації.
Нагадаємо:
- Суд дав Крисіну п'ять років реального строку як співучаснику вбивства журналіста В'ячеслава Веремія.
- Крисін також фігурує у справі про переслідування майданівців так званими "тітушками" під час Революції гідності. Крисіна звинувачують в тому, що він координував напад на активістів у центрі Києва, а також викрадення і катування людей.
- Веремія вбили біля Михайлівської площі в Києві у ніч із 18 на 19 лютого 2014 року, у розпал сутичок із "майданівцями". За версією слідства, безпосереднє вбивство журналіста здійснив житель Горлівки (Донецька область) Джалал Алієв.