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Під судом проти Крисіна зібралися "тітушки"

Понеділок, 5 березня 2018, 13:09
Під судом проти Крисіна зібралися тітушки
Фото: Ельдар Сарахман, УП

До Дарницького райсуду Києва, де у понеділок слухається справа Юрія Крисіна, стягуються підозрілі молодики спортивної статури.

Про це повідомляє кореспондент "Української правди".

"Тітушки" збираються неподалік будівлі суду, у парку "Таращанець".

За підрахунками УП, їх там близько 50. На прохання представитись вони не відповідають.

Також біля суду збираються націоналістичні громадські організації С14 і "Національний корпус".

 
Фото: Ельдар Сарахман
 
Фото: Ельдар Сарахман

Розгляд справи було призначено на 13:30, але почався він близько 14:00. У ній Крисіна звинувачують у катуваннях, внаслідок яких постраждали Владислав Іваненко, Світлана Кирилаш та Катерина Веремій.

Також обвинувачуваним у справі проходить Сергій Чемес, який зараз перебуває під вартою.

На суд прийшов і сам Крисін, який наразі не арештований. Біля будівлі його зустріли активісти і поставили кілька питань. У відповідь Крисін лихословив і казав, що не винуватий у вбивстві журналіста газети "Вести" В'ячеслава Веремія.

Юрій Крисін
Юрій Крисін
Фото: Ельдар Сарахман

За інформацією "Громадського", також Крисін заявив активістам, що не знає молодиків, які зібралися, проте пізніше підійшов до них та спілкувався.

Як повідомляє кореспондент УП, на засіданні Крисін і двоє захисників Ігор Василенко і Тетяна Гнатюк попросили суд перенести слухання справи. Своє клопотання обвинувачуваний пояснює тим, що його адвокат перебуває в Луганській області. Захисники клопочать, бо хочуть мати час на ознайомлення з обвинувальним актом.

Після цього суд відправився до нарадчої кімнати, аби ухвалити рішення щодо клопотання про продовження запобіжного заходу для Чемеса і вирішити, чи переносити судове засідання.

Тим часом до суду підійшло підкріплення з 40 нацдружинників і 15 членів С14. Також до суду підігнали ще один автобус з правоохоронцями.

 
Фото: Ельдар Сарахман
 
Фото: Ельдар Сарахман

За словами активістів, близько 14:30 більшість "тітушок" пішли на Дарницький вокзал. С14 стверджує, що частина з них в їдальні "Пузата хата".

Націоналісти зайшли у двір суду і вигукують "Крисіна за грати!"

На відео внизу мама Веремія Катерина на засідання просить суд покарати Крисіна, а сам Крисін просить про відтермінування розгляду справи.

Як відомо, 22 грудня 2017 року Шевченківський райсуд Києва засудив Юрія Крисіна до 4 років позбавлення волі умовно за причетність до вбивства журналіста газети "Вести" В'ячеслава Веремія. Крисіна вважають організатором молодиків, які за гроші переслідували й били "майданівців" на початку 2014 року.  

На це рішення подали апеляцію – скарги прокурора та потерпілих на вирок Крисіну мали розглядати об 11:00 1 березня.

26 лютого активісти та добровольці прийшли у дитяче відділення Інституту серця у Києві, де, як з'ясувалось, перебуває Крисін.

Там співучасника убивства Веремія облили зеленкою.

Активісти вважають, що Крисін ліг у лікарню, щоб уникнути участі в апеляційному розгляді.

Міністерство охорони здоров'я закликало керівництво Інституту серця пояснити, чому Крисін перебуває у дитячому відділенні Інституту.

1 березня Крисін не з'явився до Апеляційного суду. Розгляд скарг прокурора та потерпілих на вирок Крисіну перенесли на 19 березня.

Ельдар Сарахман, Євген Кізілов, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: вбивствосудКиївМайдан
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