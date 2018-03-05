Під судом проти Крисіна зібралися "тітушки"
До Дарницького райсуду Києва, де у понеділок слухається справа Юрія Крисіна, стягуються підозрілі молодики спортивної статури.
Про це повідомляє кореспондент "Української правди".
"Тітушки" збираються неподалік будівлі суду, у парку "Таращанець".
За підрахунками УП, їх там близько 50. На прохання представитись вони не відповідають.
Також біля суду збираються націоналістичні громадські організації С14 і "Національний корпус".
Розгляд справи було призначено на 13:30, але почався він близько 14:00. У ній Крисіна звинувачують у катуваннях, внаслідок яких постраждали Владислав Іваненко, Світлана Кирилаш та Катерина Веремій.
Також обвинувачуваним у справі проходить Сергій Чемес, який зараз перебуває під вартою.
На суд прийшов і сам Крисін, який наразі не арештований. Біля будівлі його зустріли активісти і поставили кілька питань. У відповідь Крисін лихословив і казав, що не винуватий у вбивстві журналіста газети "Вести" В'ячеслава Веремія.
За інформацією "Громадського", також Крисін заявив активістам, що не знає молодиків, які зібралися, проте пізніше підійшов до них та спілкувався.
Як повідомляє кореспондент УП, на засіданні Крисін і двоє захисників Ігор Василенко і Тетяна Гнатюк попросили суд перенести слухання справи. Своє клопотання обвинувачуваний пояснює тим, що його адвокат перебуває в Луганській області. Захисники клопочать, бо хочуть мати час на ознайомлення з обвинувальним актом.
Після цього суд відправився до нарадчої кімнати, аби ухвалити рішення щодо клопотання про продовження запобіжного заходу для Чемеса і вирішити, чи переносити судове засідання.
Тим часом до суду підійшло підкріплення з 40 нацдружинників і 15 членів С14. Також до суду підігнали ще один автобус з правоохоронцями.
За словами активістів, близько 14:30 більшість "тітушок" пішли на Дарницький вокзал. С14 стверджує, що частина з них в їдальні "Пузата хата".
Націоналісти зайшли у двір суду і вигукують "Крисіна за грати!"
На відео внизу мама Веремія Катерина на засідання просить суд покарати Крисіна, а сам Крисін просить про відтермінування розгляду справи.
Як відомо, 22 грудня 2017 року Шевченківський райсуд Києва засудив Юрія Крисіна до 4 років позбавлення волі умовно за причетність до вбивства журналіста газети "Вести" В'ячеслава Веремія. Крисіна вважають організатором молодиків, які за гроші переслідували й били "майданівців" на початку 2014 року.
На це рішення подали апеляцію – скарги прокурора та потерпілих на вирок Крисіну мали розглядати об 11:00 1 березня.
26 лютого активісти та добровольці прийшли у дитяче відділення Інституту серця у Києві, де, як з'ясувалось, перебуває Крисін.
Там співучасника убивства Веремія облили зеленкою.
Активісти вважають, що Крисін ліг у лікарню, щоб уникнути участі в апеляційному розгляді.
Міністерство охорони здоров'я закликало керівництво Інституту серця пояснити, чому Крисін перебуває у дитячому відділенні Інституту.
1 березня Крисін не з'явився до Апеляційного суду. Розгляд скарг прокурора та потерпілих на вирок Крисіну перенесли на 19 березня.
Ельдар Сарахман, Євген Кізілов, УП