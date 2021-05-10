Китай встановить розділову лінію на Евересті — побоюється коронавірусу з Непалу

Китай встановить "розділову лінію" на піку Евересту, щоб уникнути можливих заражень COVID-19 альпіністами з ураженого вірусом Непалу.

Джерело: AFP

Деталі: Еверест знаходиться на кордоні Китаю і Непалу, а північний схил належить Китаю. 30 хворих альпіністів були евакуйовані з табору на непальському боці найвищої вершини світу за останні тижні, оскільки Непал зіштовхнувся з хвилею COVID-19 – він межує з Індією, яка зараз є епіцентром коронавірусу у світі.

Влада Тибету заявила, що вживатиме "найсуворіших заходів з запобігання епідемії", щоб обмежити контакти між альпіністами на північних і південних схилах або на вершинах. Зокрема, гірські гіди встановлять розділові лінії на вершині гори, перш ніж дозволити альпіністам почати підйом.

Наразі невідомо, з чого будуть складатися розділові лінії.

Нагадаємо:

Непал заробляє 4 мільйони доларів щороку на дозволах для сходження альпіністів на Еверест. Більшість альпіністів приїжджають до Непалу з США, Індії, Китаю, Великобританії, Японії та Південної Кореї.

Цьогоріч Непал видав рекордну кількість дозволів на сходження на Еверест, щоб залучити відвідувачів після того, як його туристична галузь постраждала від пандемії. Один дозвіл коштує 11 тисяч доларів, а альпіністи платять більше 40 тисяч доларів за експедицію.