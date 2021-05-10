Китай установит разделительную линию на Эвересте — опасается коронавируса из Непала

Китай установит "разделительную линию" на пике Эвереста, чтобы избежать возможных заражений COVID-19 альпинистами из пораженного вирусом Непала.

Источник: AFP

Детали: Эверест находится на границе Китая и Непала, а северный склон принадлежит Китаю. 30 больных альпинистов были эвакуированы из лагеря на непальской стороне самой высокой вершины мира за последние недели, поскольку Непал столкнулся с волной COVID-19 - он граничит с Индией, которая сейчас является эпицентром коронавируса в мире.

Власть Тибета заявила, что предпримет "самые строгие меры по предотвращению эпидемии", чтобы ограничить контакты между альпинистами на северных и южных склонах или на вершинах. В частности, горные гиды установят разделительные линии на вершине горы, прежде чем позволить альпинистам начать подъем.

Пока неизвестно, из чего будут состоять разделительные линии.

Напомним: