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На військових навчаннях в Естонії постраждали 10 десантників армії США

Понеділок, 10 травня 2021, 09:28

В Естонії після приземлення на аеродромі Нурмсе під час навчань Swift Response 10 десантників армії США потрапили в лікарню.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише естонське видання Postimees.

У ніч на суботу, 8 травня, в рамках навчань Swift Response на аеродром Нурмсі був викинутий десант з близько 600 парашутистів 82-ї повітряно-десантної дивізії армії США. Крім піхотинців на поле висадили три транспортних засоби і дві гаубиці. 

Деякі десантники при приземленні отримали ушкодження та були доставлені до Північно-естонської регіональної лікарні (PERH).

За даними Postimees, туди були доставлені десять американських десантників.

Пресаташе посольства США Марк Нейлор підтвердив виданню, що рано вранці в суботу кілька десантників отримали легкі травми при приземленні. 

"Це звичайна частина повітряних операцій. Жодна з травм не є небезпечною для життя, і більшість солдатів повернулися до роботи", - додав він.

За його словами, троє десантників все ще відновлюються після травм ніг.

В ході навчань Swift Response, які почалися 5 травня, відпрацьовується оборона Естонії в умовах потенційної кризової ситуації.

У маневрах беруть участь близько 2500 військовослужбовців Естонії, США і Великої Британії, понад 20 літаків і 25 вертольотів.

Маневри Swift Response проводяться в рамках серії навчань Defender Europe - це найбільші маневри армії США за останні 25 років. Географія навчань охоплює 16 європейських країн.

Теми: ЕстоніяСША


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